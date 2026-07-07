Brasileño prepara debut en GOAT MMA 5

Originario de Pernambuco y formado durante gran parte de su vida en Santa Catarina —al sur de Brasil—, Jorge Da Silva encontró en México una nueva etapa de desarrollo personal, profesional y deportivo.

Radicado en tierras chiapanecas desde el año 2021, el brasileño se alista para debutar dentro de GOAT MMA Greatest of All Techniques, plataforma que poco a poco va consolidando su prestigio en el sur del país en la que buscará representar sus raíces y abrirse camino en las Artes Marciales Mixtas.

“Soy de un estado que se llama Pernambuco, pero viví casi toda mi vida al sur de Brasil, en un estado que se llama Santa Catarina. Es un lugar muy bonito, de raíces alemanas. Ahí crecí, básicamente”, revela con un fluido español y un acento que apenas revela su origen sudamericano.

“La primera vez que vine a México fue en 2019. Luego, por la pandemia, tuve que regresar a Brasil y después volví. Desde 2021 vivo acá. Estoy casado y tengo una hija”, agrega.

Inicios en el MMA

Aunque desde joven tuvo interés por los deportes de combate, su acercamiento formal llegó años después, impulsado por su esposa y por una pasión que siempre mantuvo por el MMA.

“Es algo que siempre había querido practicar, pero mi mamá, por miedo a que yo era muy travieso, no me dejaba. Solo me permitió entrenar, si no me falla la memoria, como un año y medio capoeira, esa fue la única arte marcial que practiqué bien. Cuando vine a México, ya casado, mi esposa veía que esto me emocionaba mucho. La verdad, siempre fue algo que estuvo dentro de mí. Veía las peleas de UFC, apoyaba a los brasileños y todo eso. Entonces ella me dijo ‘¿por qué no lo haces?’. Fue así como nació mi historia”, comenta.

En cuenta regresiva

Hoy, con su base de entrenamiento en la academia EFA Chiapas de Tuxtla Gutiérrez —y una preparación que inició a fondo desde el pasado mes de enero—, Da Silva reconoce que el principal reto ha sido llegar al peso de competencia, sin dejar de lado el compromiso de subir a la jaula con entrega, disciplina y confianza.

“El año pasado, el profesor Adán Castillejos me había extendido la invitación, pero yo empecé a practicar Artes Marciales por el Muay Thai y después por el Jiu Jitsu, que es algo que me encanta hacer. Desde mi primer año practicando competí, pero cuando se habla de MMA, de golpes y patadas, uno lo piensa muy bien”, reconoce.

Sin embargo, desde finales del año pasado su entrenador le hizo saber que su momento de debutar estaría en la primera función de GOAT en 2026 y ya no había manera de postergar esa cita. “Empecé la preparación el 10 de enero. Estamos en una categoría un poco pesada, que es la de 93 kilos. Estamos muy preparados. La batalla sigue con el peso; no estoy tan preocupado por subir a la jaula, sino por lograr llegar al peso”, reconoce.

Jorge, siendo brasileño, ¿sientes una responsabilidad mayor para este debut, sabiendo que Brasil ha tenido grandes peleadores de MMA?

Así es, la verdad, pero hay un dicho mexicano que también aplica mucho para los brasileños: nosotros no nos rajamos. Estoy para lo que estoy. Me estoy preparando y estoy confiado en que voy a poder subir a la jaula y dar una gran pelea. Traer el nombre de Brasil representa eso.

¿Hay algún peleador que admires?

Hay muchísimos, pero por estilo me gusta mucho Anderson Silva. Esa forma descontraída de pelear, de usar golpes y patadas que el adversario no espera; me encanta su estilo de pelea.

Finalmente, Jorge, ¿ya tienes pensado un estilo que te defina a ti como peleador de MMA?

Por ahora no. Mi mayor especialidad es la capoeira, me ayuda mucho con las patadas, pero el Jiu Jitsu es donde me siento más a gusto. Todavía estoy decidiendo muy bien cómo hacerlo; hemos practicado muchos golpes y muchas cosas, pero aún no tengo un juego definido para la pelea.