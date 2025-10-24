Bravos recibe a un sotanero Puebla

En la continuación de la jornada doble, la noche de este viernes los Bravos de Juárez reciben a un Puebla inmerso en una profunda crisis. En duelo correspondiente a la fecha 15, el cuadro fronterizo buscará sacar un resultado positivo que lo meta de lleno en la pelea por mejorar su posición en la tabla general, luego de ser vapuleado por lo Rayados de Monterrey en cancha del Gigante de Acero por un abultado marcador de 4-2.

A este partido los Bravos llegan con 19 unidades que lo mantienen en zona del “play-in”, pero ya fueron superados por las Chivas por lo que ante el Puebla tratarán de sumar los tres puntos en disputa para retomar su posición.

Antecedente

Por su parte, el Puebla llega con una derrota encima, en su visita a la capital no pudieron mantener la ventaja para finalmente ser superados 2-1 ante las Águilas.

Con solo ocho unidades de 39 posibles, se ubican en el sótano de la tabla general y hundido en el fondo de lo porcentual, solo un milagro evita pagar la multa millonaria.

Pero el orgullo poblano es el último en caer, por lo que en su visita a la frontera dejarán todo en la cancha para sacar un resultado positivo.

El duelo entre Bravos de Juárez y Puebla esta pactado para disputarse la noche de este viernes en cancha del estadio Olímpico Benito Juárez, a partir de las 19:00 horas.