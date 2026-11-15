Brenda Cerén, una vida ligada al futbol

La futbolista salvadoreña Brenda Cerén, quien milita en el equipo femenil del equipo Cruz Azul, recuerda que cuando era niña no jugó con muñecas, sino con pelotas.

“Tengo una fotografía con mis hermanos de chiquitos y yo estoy sentada en la pelota. No tengo recuerdos de que haya tenido muñecas y a medida que iba creciendo pedía siempre de regalo a mis papás, mis zapatos o una pelota”, agregó.

Cerén, de 26 años, es, además, la capitana y goleadora histórica de la selección femenil de El Salvador, con más de 50 tantos.

Fue una de las primeras futbolistas profesionales de su país que abrió el camino en la Liga Femenil de México, donde ahora militan alrededor de diez salvadoreñas. Ningún varón juega en la liga Mx. El último, Mauricio Cienfuegos, militó en el Morelia.

Proviene de una familia de futbolistas que siguen jugando profesionalmente. Darwin, su hermano mayor, ha sido capitán de la selección salvadoreña y es el jugador con más partidos internacionales en la Selecta, como se le conoce popularmente al combinado de ese país.

Su hermano Oscar también ha jugado en la selección y en equipos de la primera división de El Salvador, mientras que su hermana Paola milita en el Alianza Women, de El Salvador, en el que ella también jugó antes de viajar a México. Los cuatro hermanos Cerén siguen jugando profesionalmente.

Brenda recordó en entrevista, que en 2022 llegó a jugar al Atlas de Guadalajara. “Me costó adaptarme. Hacer un cambio y empezar de cero es complicado, pero desde que llegué me abrieron las puertas de una manera increíble, me trataron muy bien. Las compañeras con las que me tocó estar y las personas con las que me topé ahí me hicieron el camino más fácil, me acogieron muy bien y eso siempre lo voy a llevar en el corazón“

Agregó: “Soy delantera. En Atlas metía goles; al inicio fue un poquito complicado, pero poco a poco me fui adaptando y gracias a Dios logré marcar muchos goles. No fuimos campeonas ni llegamos a finales, pero en dos ocasiones pasamos a la liguilla”.

Entrevistada después de un entrenamiento en los espacios deportivos que tiene el Cruz Azul en el sur de la Ciudad de México, Cerén, dijo que junto con sus compañeras Victoria Meza y Nicola Maya llegó a probarse en el club Pachuca y luego fueron al Atlas “donde solo había una plaza para extranjeras y como necesitaban una defensa se inclinaron por Nicole que es lateral. Yo entré el siguiente torneo”.

Comentó que “Nicola juega ahora en Argentina. Hace poco estuvo jugando la Copa Libertadores. Le ha ido muy bien, ha destacado en la selección y no me extrañaría si la vuelvo a ver en México porque tiene mucha capacidad”.

Dijo que “somos varias jugadoras de la selección, si no es que todas, las que jugamos fuera, lo cual es importante para la selecta. Somos como diez que estamos en la Liga de México, una de las mejores del mundo, lo cual es importante también para nosotras. Contentas de estar acá porque al final todo suma”.

La Bicha, como es conocida desde que llegó al Atlas (en El Salvador se les dice bichos o bichas a los niños, niñas y adolescentes), se integró al Cruz Azul en la actual temporada, pero solo ha conseguido anotar un gol y dar una asistencia. “Ha sido un poco difícil, pero al final, para mí lo más importante es aportarle al equipo dentro y fuera de la cancha. Estoy feliz también de estar en la Máquina. Estar acá, con la calidad de las personas con las que me he topado me hace sentir en casa. Asi que estoy muy bien. Ya me adapté también a la variedad de tacos mexicanos y al picante. Disfruto mucho estar acá, aunque como todo salvadoreño extraño las pupusas (el principal platillo gastronómico de su país)”.

Contó que sus “inicios fueron sencillos. Vengo de una familia futbolera. Somos cuatro hermanos y todos jugamos profesionalmente. Mi hermano mayor Darwin, jugó 9 o 10 años en la Liga de Estados Unidos. Creo que todo viene desde ahí. A mis papás les encanta el deporte. Mi mamá está haciendo deporte todo el tiempo. Mi papá jugaba futbol cuando era joven. Dicen que era muy bueno. Creo que de ahí nació el amor por el balompié. Soy la menor de los cuatro y recuerdo que desde pequeñita, el futbol giraba alrededor mío en todo momento y eso me hizo jugar.

¿Es cierto que tenías pelotas en lugar de muñecas?

Siempre. ¡Siempre! No recuerdo y no tengo una fotografía mía jugando con muñecas. Siempre tengo el balón en los pies jugando siempre con mis hermanos. Ya no había alternativa, creo. Ja.

Finalmente, destacó el crecimiento del futbol femenil mexicano y reconoció a Charlyn Corral y Scarlett Camberos. Consideró que sus logros son motivo de orgullo para Latinoamérica y reflejan el avance de la Liga MX Femenil. “Ver ahí a Charlyn y a Scarlett es un orgullo”, concluyó.