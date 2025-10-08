Brillan atletas del club Correcaminos Pujiltic

El Club Correcaminos de Pujiltic, perteneciente a la Escuela de Patinaje Enrique Albores Gordillo, se consagró como uno de los grandes protagonistas de la reciente Copa Mexicanidad Chiapaneca 2025, en la que conquistaron 16 medallas.

La competencia, organizada por la Asociación Chiapaneca de Patinaje tras varios años de pausa, reunió a clubes de Chiapas y representantes de Veracruz, Oaxaca, Campeche y Tabasco, en el patinódromo del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas.

El entrenador Jorge Alberto “Chaveto” Velasco Ozuna destacó que, con tan solo cuatro meses de trabajo en la unidad deportiva de San Francisco Pujiltic, en el municipio de Carranza, cuna del Patinaje en Chiapas, se están formando talentos con potencial estatal y nacional.

Entre los atletas más destacados figuró Raymundo Roberto García Moreno, quien fue triple medallista de oro en categoría biberones (50 crono, 200 y 400 libres). Por su parte, María José Méndez Suárez consiguió doble plata y un bronce en iniciación B femenil.

Además, Luana Mariela Ozuna Cruz ganó plata y dos bronces en pruebas de fondo; Valentina Solares fue plata y bronce en velocidad, y Alberto de Jesús Velasco Méndez obtuvo plata en los 3 mil metros eliminación.

Finalmente, Velasco Ozuna reafirmó el compromiso de seguir trabajando con las autoridades de la Villa de San Francisco Pujiltic, para que más jóvenes sobresalgan con calidad, técnica y orgullo chiapaneco.