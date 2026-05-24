Brillan en el Festival de Velocidad Chiapas

Con una destacada participación de atletas infantiles se llevó a cabo el Festival de Velocidad Chiapas 2026 de Patines sobre ruedas, el cual tuvo como escenario el renovado patinódromo del Instituto del Deporte, en Tuxtla Gutiérrez.

El evento, promovido por la Asociación de Patines sobre Ruedas del Estado de Chiapas, A. C., reunió a ocho clubes provenientes de los municipios de Venustiano Carranza, Tonalá y Tuxtla Gutiérrez, con un total de 75 competidores de entre 4 y 11 años de edad, quienes participaron en distintas categorías formativas y de iniciación.

Los más destacados

El club Shikaras de Caña Hueca, al mando de los profesores Adanaet y Víctor Figueroa Pérez, se llevaron los máximos honores con un total de 21 medallas de oro, 19 de plata y 12 de bronce.

Entre los medallistas más destacados estuvo Maura Ruiz Aguilar, con el oro en 100 metros carriles. Por su parte, Armando Cruz Palacios ganó el metal dorado en 100 metros “sprint”, ambos en iniciación A.

En Iniciación B, Sayumi Hernández Hernández se colgó el oro en 200 carriles, mientras que en la micro, Fernando Arreola Gutiérrez logró el primer lugar en 50 metros carriles.

En Biberones también abrigó Matheo Ruiz Trejo con el oro en 50 metros carriles, en tanto que en la infantil hizo su aparición en lo alto del podio Julián Gómez Vidal, en 100 carriles.

Cuba Training triunfa

El club CubaTraining Chiapas también sobresalió en la competencia al conquistar un total de 43 preseas: 17 de oro, 8 de plata y 18 de bronce, consolidándose como una de las delegaciones más destacadas del certamen.

Entre las actuaciones más sobresalientes figuró Fernando Rodas Liceaga, de la categoría mini, quien obtuvo cuatro medallas de oro. Además, Sabina Morales Núñez, de la división infantil, se agenció tres preseas doradas y una plata. En la micro, Amaya Ramos López consiguió dos de oro, mientras que Roberto Arath González Mayorga sumó una de oro, una de plata y dos de bronce.

Otro de los atletas más destacados fue Adrián Antonio Díaz Liévano, quien logró cuatro medallas de oro en la categoría de iniciación C para el equipo comandado por Ernesto Herrera Martínez.