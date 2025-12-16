Brillan en la Gala del Judo Mexicano 2025

En el marco de la Gala del Judo Mexicano 2025, organizada por la Federación Mexicana de Judo (FMJ), las atletas chiapanecas María Fernanda Cruz Bolón y Caridad Ramos recibieron reconocimientos por sus sobresalientes actuaciones en competencias internacionales.

María Fernanda fue distinguida gracias a su medalla de bronce en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, una presea de gran valor que no solo reafirma su nivel competitivo, sino que también proyecta a Chiapas y a México en el ámbito continental.

Al respecto, la Alianza de Judocas Chiapanecos destacó que este logro es consecuencia de su entrega diaria, su disciplina y su determinación, cualidades que la convierten en un ejemplo para las nuevas generaciones del Judo nacional.

En este mismo tenor, cabe recordar que también fue elegida ganadora del Premio Estatal del Deporte 2025, distinción que recibirá en próximos días en Tuxtla Gutiérrez.

La Gala del Judo Mexicano también sirvió para reconocer a otros atletas destacados a nivel nacional, entre ellos el poblano Rafael Ramírez Fernández, ganador de bronce en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, así como Aylín Ávila y Eduardo Sagastegui, quienes contribuyeron a la cosecha de medallas para México en la justa continental.

Atleta de oro

En el marco de las acciones del torneo disputado en el gimnasio Nuevo León, fueron reconocidos también la chiapaneca Caridad Ramos y su entrenador Osmani López Samada, quienes conquistaron la medalla de oro en el Campeonato Panamericano Sub-15, celebrado hace unas semanas en Lima, Perú.