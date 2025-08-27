Brillan en nacionales de Jiu Jitsu Brasileño

Los artemarcialistas chiapanecos Rafael Aguilar Chanona y Andrés González Castro, pertenecientes a la Academia Top Brother Chiapas, lograron trascender a nivel nacional, para colocarse entre los medallistas de dos prestigiados certámenes.

Ambos tuvieron participación en el Abu Dhabi Combat Club (ADCC), que se celebró en Monterrey, Nuevo León, así como en la Elite Submission League (ESL), cuya sede fue la Ciudad de México.

Estos atletas enfrentaron a competidores de alto nivel de diferentes estados de la República Mexicana, demostrando técnica, valentía y una preparación que refleja el trabajo constante de su academia.

Dobles medallistas

Como resultado de su asistencia a estos nacionales, Rafael Aguilar Chanona sumó dos oros, uno en la modalidad Gi y otro más en No Gi, dentro de la categoría infantil varonil de 30 kilogramos.

“Me sentí bien, al principio un poco nervioso, pero entré con todo y me fue bien”, contó Rafael, quien reconoció que fueron combates de alto nivel y dedicó los triunfos a su familia y a su entrenador.

En el caso de Andrés González Castro, obtuvo la presea de oro en Gi, en Monterrey, ganando un combate por sumisión y otro por puntos; así como un bronce en No Gi, en la Ciudad de México, dentro de la categoría juvenil varonil para cintas grises.

“Fue una buena experiencia, aprendí mucho. Le dedico estos triunfos a mi familia; lo hago todo por ellos, también por mí y por la academia que represento”, destacó el atleta juvenil.

Fogueo es fundamental: sensei

Por su parte, el maestro Emilio Gómez Zambrano, director de Top Brother Chiapas, resaltó la experiencia que acumularon sus pupilos en ambos torneos. “El fogueo fuera del estado es fundamental para elevar el nivel técnico de nuestros atletas. Estos logros son fruto de la disciplina, la constancia y el sacrificio diario. Chiapas tiene talento y lo estamos formando para competir con lo mejor del país”, afirmó.

De igual manera, remarcó que dichos resultados son de gran valor para inspirar a los alumnos de su academia a demostrar el talento y el nivel competitivo que hay en Chiapas.