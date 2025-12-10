Brillan talentos en 16° Torneo Abierto Surimbo

El municipio de Suchiapa fue el epicentro de explosivas batallas en el tablero de los 64 escaques, con la 16ª edición del Torneo Abierto Surimbo de Ajedrez. Se trata uno de los eventos tradicionales que cada año reúne a jugadores de distintos puntos de la región, y en esta ocasión se dieron cita 41 ajedrecistas en total, para celebrar encuentros exclusivamente en las categorías segunda fuerza e infantil.

Edén López Martínez, organizador del certamen, resaltó la respuesta obtenida este año, con representantes de localidades como San Cristóbal, Tapachula, Ángel Albino Corzo y Villaflores, así como del vecino estado de Tabasco.

La competencia se disputó bajo el formato de Ajedrez rápido, con partidas de 15 minutos, más 5 segundos de incremento.

Segunda fuerza

En esta categoría se congregaron 26 jugadores, quienes protagonizaron cinco rondas de alto nivel, alzándose campeón Franklin Smith Ramírez Gómez, del club Independiente de Tuxtla Gutiérrez, con una cosecha de 4.5 puntos, mostrando solidez y un estilo de juego muy preciso.

La segunda posición fue para Gerónimo Alejandro Gómez Silvano, del Club Tec de Tuxtla; en tanto que Alejandro Morales Flores, del Club Independiente de Tuxtla Gutiérrez, cerró en el tercer lugar del podio.

La destacada ajedrecista local Sayuri Estefanía Zúñiga Chacón, del Club Carlos Torre de Suchiapa, se quedó con el cuarto puesto, consolidándose así como una de las figuras femeninas a seguir de cerca en próximos torneos.

Tabasco triunfa en la infantil

En la categoría para niñas y niños, el triunfo fue para el estado de Tabasco, a través de Tomás Emmanuel Cañaveral Cáceres, representante de Club Arcosa y quien se alzó campeón indiscutible con 5 de 5 puntos posibles.

La segunda posición fue para Néstor López Perdigón y en tercero culminó Ámbar Sofía Santiz Gómez, ambos del club de Ajedrez El Carmen de San Cristóbal de Las Casas.

Con actuaciones destacadas, en cuarto lugar se ubicó Liam Caleb Ramírez Hernández, del club Independiente de Tuxtla Gutiérrez.

Reconocimientos y premiación

Al concluir la jornada, el comité organizador entregó premios en efectivo y reconocimientos para todos los participantes, en tanto el Doctor Edén López Ramírez subrayó la importancia del impulso al Ajedrez como disciplina formativa y competitiva en la región.