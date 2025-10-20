Brindan charlas en el Estadio Zoque

Tal y como se contempla en las actividades del Lunes Premier, se realizaron tres charlas que aportaron un cúmulo de información, datos, anécdotas y proyectos concernientes al club Jaguares FC, que tuvieron como sede la Sala de Prensa Rigoberto León Cerpa, a la que se dieron cita aficionados y personas relacionadas a la actividad del futbol.

Carlos Pérez Pimentel, preparador físico de Jaguares FC, arrancó la serie de actividades en las que se detallaron las formas en las se particulariza el trabajo en cada equipo, dependiendo de las herramientas y las necesidades de cada entrenador, sin dejar a un lado la incursión de la tecnología, que permite trabajar de manera precisa en cada caso con los diferentes planteles.

Zenteno y Quintero

Se dio paso a la segunda plática del día, en la que Alexandra Zenteno Burguete, directora general de la Academia Jaguares FC, dio los pormenores de trabajo que se realiza en esa estructura actualmente, además de detallar el trabajo en el Futbol femenil, adelantando que, a finales de octubre, pondrán en marcha esa categoría.

Para cerrar esta serie de charlas brindó información respecto al desarrollo que ha mantenido la categoría durante los últimos siete años, el gerente de Comunicación de la Liga Premier, Jorge Armando Quintero, quien detalló números de los avances en la estructura, que encontró en las redes sociales un espacio en el que muchos equipos han llegado a competir hasta con clubes de Liga MX.

Las tres charlas resultaron aleccionadoras y fueron el comienzo de las actividades que se programan en un Lunes Premier, que continuó el domingo, con una convivencia de los jugadores de la academia, con parte del plantel felino.