Briseño lanza propuestas para el Futbol Mexicano

Este jueves en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol se realizó una edición más de la Asamblea de Dueños del Futbol mexicano, con la intención de discutir sobre la actualidad y las próximas modificaciones del balompié azteca. Situación que no pasó desapercibida para Antonio “Pollo” Briseño, jugador de Chivas que mediante redes sociales compartió su opinión y algunas propuestas para hacer un cambio en la Liga MX.

El defensor mexicano, que fue campeón sub-17 con la selección mexicana, alzó la voz y entre varios puntos pidió a los dirigentes la reducción de elementos extranjeros en el torneo. Además del aumento de equipos 22 en primera división, con la intención de ver a más jugadores mexicanos, y el regreso de los clubes de la Liga MX a la Copa Libertadores.

Propuestas de Briseño

Bajar a 7 extranjeros, ahora se pueden 9 pero en cancha 7. Tener solo 7 en total. Todo esto es porque los equipos tienen ya contratados a 9 extranjeros y no podrían acomodarlos, entonces para no hacer el cambio tan súbito. Si la decisión es que no haya ascenso y descenso, entonces que la liga mínimo incremente a 22 equipos. Entre otras cosas, el seleccionador nacional tendría más jugadores de donde escoger y por consecuencia habría más competencia interna.

Que la Liga de Expansión, segunda y tercera división no tengan límite de edad y en esas categorías sí haya ascenso y descenso. Que las filiales jueguen contra esas categorías para que sientan el roce con elementos con mayor experiencia. Que vayan a canchas o estadios que se complican con el simple hecho de que están llenos. Así, podría regresar la Copa MX y con ello llevar el Futbol a cada rincón de México. Que todas las categorías estén involucradas, y así el club pueda meter todos los jóvenes que vienen de abajo o los que no tengan tanto rodaje en primera división.

Lo ideal sería jugar Libertadores o Sudamericana, pero como FIFA no lo permitió, habría un torneo tipo Leagues Cup dividido en grupos, ida y vuelta, para todo el segundo semestre del año. Solo 6 meses porque de enero a mayo es Concachampions. Todo esto es para que el club de primera tenga entre 55 y 65 partidos al año. Como ocurre en Argentina y Brasil, el tener más partidos te obliga a tener que meter a más jugadores y eso se abre oportunidades para los jóvenes que vienen de abajo.