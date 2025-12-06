Broche de oro a la Súper Copa Roshfrans

Después de espectaculares carreras que se vivieron en las diferentes categorías de la Súper Copa Roshfrans, se llevó a cabo la premiación de la Temporada 2025.

La ceremonia estuvo encabezada por el expiloto internacional mexicano, Michel Jourdain Declercq, quien agradeció a todos los presentes por su asistencia, destacando la fortaleza que brindaron al campeonato mexicano con su desempeño en la pista.

“Muchas gracias a los patrocinadores de Súper Copa Roshfrans; marcas muy importantes como Roshfrans, Foton y MG, además de nuestros socios comerciales como Fox Sports, Hoosier, Devek, Autoquímicos, Jaloma, Isquisa, Kensa, Harrington, Come Up, Gorbel y Blac. Seguiremos creciendo y sabemos que hay que continuar trabajando muy duro, pero también estamos seguros que lo vamos a lograr”, afirmó.

Protocolo oficial

En la ceremonia también hizo uso de la palabra el director de Súper Copa Roshfrans, Michel Jourdain Lascurain, quien se sumó al reconocimiento para los pilotos de las distintas categorías, pero además hizo público el trabajo de quienes hacen posible la competencia nacional de Automovilismo Deportivo.

“Quiero brindar un reconocimiento muy grande a todo el ‘staff’ del serial que son parte del éxito del mismo y de todos como los oficiales de pista, medios de comunicación, pilotos, equipos. Esto es de todos ustedes. El 2025 ha sido muy bueno, pero no nos vamos a quedar con ello, queremos seguir trabajando no solamente por nuestro campeonato, sino también por el Automovilismo deportivo mexicano”, externó.

Lizbeth Calderón, subgerente de patrocinios Roshfrans, resaltó la alegría de sumar su marca al campeonato, pues son una empresa cien por ciento mexicana, considerada entre las tres más importantes de estos sectores, con 70 años de presencia en México y varios países de América Latina.

“Queremos felicitar a los señores Jourdain por el éxito de la Súper Copa Roshfrans, y vamos a seguir apoyando al serial; además de felicitar a todos los galardonados esta noche”, expresó.

Por su parte, Luis Picaso, representante de Sports Marketing Foton, mencionó: “Estamos orgullosos de que nuestro piloto se haya convertido en el campeón de los Tractocamiones y queremos felicitarlo por ser uno de los mejores pilotos de México, no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Este es nuestro primer lauro en el deporte motor y vamos por más”.

Finalmente, Leonardo Ortega, representante de Patrocinios MG, comentó que no solamente están orgullosos por el crecimiento de la marca en México, sino por el campeonato de la GTM Pro 1 que le otorgó Emiliano Richards.

“Siempre perseguimos la victoria en todos los aspectos y hoy lo logramos también con nuestro piloto. Felicitamos a los señores Jourdain por los logros tan importantes de la Súper Copa Roshfrans”, declaró.