Brujas se consagra tricampeón en final cardiaca

En una auténtica fiesta deportiva llena de emociones, el conjunto de Brujas logró consagrarse tricampeón del Torneo Jaguares del Llano, luego de una final espectacular que mantuvo a los aficionados al filo de sus asientos. El encuentro se disputó en el campo de la Colonia Las Torres y culminó con un empate 3-3 en tiempo reglamentario, obligando a definir al campeón desde los once pasos.

Desde el silbatazo inicial, ambos equipos mostraron gran intensidad. Brujas buscó imponer su estilo ofensivo, mientras que Niupi FC apostó por la velocidad en los contragolpes. El marcador se abrió a los 15 minutos gracias a la precisión de Manuel Campos, quien con un disparo impecable de tiro libre venció la barrera y al guardameta rival, desatando la euforia de la afición local.

Sin embargo, Niupi FC no tardó en responder y al minuto 25 igualó las acciones con un gol de Daniel Gutiérrez, quien aprovechó una serie de rebotes en el área para empujar la pelota al fondo de las redes. El primer tiempo cerró con un intenso intercambio de jugadas, pero sin más anotaciones.

Segundo tiempo

En la segunda mitad, Brujas salió decidido a retomar la ventaja. Al minuto 50, Luis Liévano se hizo presente en el marcador con una definición precisa tras una gran jugada colectiva que dejó sin opciones a la defensa de Niupi FC. La tribuna celebró con entusiasmo, convencida de que su equipo encaminaba el partido hacia la victoria.

Posteriormente, fiel a su espíritu combativo, no se dio por vencido y al minuto 67 consiguió el empate con una jugada individual de Jorge Pineda, quien se internó en el área y definió cruzado ante la salida del arquero.

Cuando parecía que el duelo se encaminaba a una prórroga sin más emociones, Kevin Meneses apareció al minuto 82 para devolverle la ventaja a Brujas, luego de un potente disparo que se incrustó en la esquina inferior derecha de la portería. Sin embargo, en el último suspiro del encuentro, exactamente al minuto 90+3, Sebastián Morales de Niupi FC silenció a la afición de Brujas con un remate de cabeza tras un tiro de esquina, forzando la tanda de penales.

Once pasos

La serie de penales se vivió con gran tensión. Ambos equipos convirtieron sus primeros cuatro disparos, hasta que el arquero de Brujas, Alejandro Martínez, se vistió de héroe deteniendo el quinto disparo de Niupi FC. Finalmente, Kevin Meneses cerró la tanda marcando el sexto penal que selló el triunfo 6-5 y el tricampeonato para su equipo.