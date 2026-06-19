Bruno Faneco expondrá cinturón en Cuernavaca

El peleador profesional y entrenador de la Academia Melvin Revilla Brazilian Jiu-Jitsu, Bruno Faneco, se encuentra listo para afrontar uno de los compromisos más importantes de su carrera al encabezar la función El Legado, organizada por la empresa RFL (Road to Legacy of Fighters) y que se celebrará este sábado 20 de junio en Cuernavaca, Morelos.

Faneco llegará a este compromiso como campeón internacional de Artes Marciales Mixtas en la división de las 185 libras, cinturón que pondrá en juego por primera ocasión, ante el mexicano Roberto Ballesteros, en una contienda que promete emociones de principio a fin debido al nivel competitivo de ambos exponentes.

Antes de su viaje, el representante de la Academia Melvin Revilla Brazilian Jiu-Jitsu aseguró sentirse en óptimas condiciones para afrontar la defensa titular, luego de completar una intensa preparación física y técnica enfocada en todos los aspectos del combate.

Como parte de este proceso, Bruno Faneco tuvo campamento especializado en la Ciudad de México, donde pudo entrenar junto a reconocidos exponentes de las Artes Marciales Mixtas y el Boxeo profesional.

Entre estos destacó el trabajo hecho con Julio César Rodríguez, exboxeador profesional y entrenador de las academias Army Stream Gym y Bone Breakers. Además, perfeccionó diversos aspectos técnicos con Gerardo Graniel Prieto, integrante de Team Terrier y especialista con más de 14 años de experiencia en las MMA.

El chiapaneco también compartió sesiones de entrenamiento con destacados peleadores profesionales como Salvador Augusto Dodger Montaño, exintegrante de UFC y líder del equipo Bone Breakers, así como con Sergio Antonio Omar, “El Bendito”, con quien fortaleció especialmente el área de “striking” y situaciones específicas de combate.

La función contará además con el debut profesional del chiapaneco Emiliano Palacios en la división de 65 kilogramos. El joven atleta trabajó su preparación bajo la supervisión de Jonatan García, entrenador de la Academia Melvin Revilla Brazilian Jiu-Jitsu de San Cristóbal de Las Casas.