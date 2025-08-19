Bucaneros FC lidera actuación en Huatulco

Con la cosecha de un campeonato, tres subcampeonatos y un par de terceros lugares, seis de ocho clubes chiapanecos lograron posicionarse entre lo más selecto del Nacional de Fut 7, celebrado en Huatulco, Oaxaca.

Esto fue dado a conocer por la Asociación de Futbol 7 y Rápido de Chiapas (Af7rach), que preside Erika López Guzmán, tras presentar el balance de los resultados del evento convocado por la Federación Mexicana de Futbol 7, Futbol Rápido y Minifutbol y avalado por la Confederación Deportiva Mexicana (Codeme).

Brillan Bucaneros y Pichichis

Las canchas de las unidades deportivas de Santa Cruz y Santa María Huatulco fueron testigos del gran potencial de los clubes chiapanecos, destacando en primer término la actuación de Bucaneros FC y Pichichis de Pijijiapan, que dominaron la categoría 2013-2014.

Ambos equipos se encontraron en la sorpresiva final chiapaneca tras avanzar en calidad de líderes de sus grupos con tres victorias y cero derrotas.

En la gran final, Bucaneros FC se llevó el título al imponerse por 3-2 ante su similar chiapaneco de Pichichis, que a su vez consiguió un digno subcampeonato.

Dos subcampeonatos más

El Club Deportivo Santos se quedó con el segundo puesto de la división 2015-2016, la cual tuvo como monarca al conjunto de Inter de Hidalgo, mientras que Leones de Tuxtla también obtuvo un subcampeonato, el el sector 2017-2018, de la cual se coronó campeón SD Baja Futbol Club.

Los otros dos cuadros chiapanecos que lograron colocarse en terceros lugares de sus respectivas categorías fueron La Bandita FC, en la 2011-2012, registrando cuatro victorias en fase de grupos y Linces FC, en la división 2007-2008, este último con marca de dos triunfos, un empate y una derrota en fase de grupos.

También vivieron esta gran experiencia compitiendo en dicha fase los equipos Siltepec FC (2009-2010) y Pokio’Mo Selección Copainalá (2013-2014).

Premiación especial

El acto de premiación estuvo encabezado por la profesora López Guzmán, en calidad de vicepresidenta de la Federación Mexicana de Futbol 7, Futbol Rápido y Minifutbol, marco en el que expresó su agradecimiento a la sede y a la organización encabezada por Miguel Gómez, así como al presidente municipal de Santa María Huatulco, Julio Cárdenas, por las atenciones brindadas a todos los visitantes.

“Agradecer de gran forma a todos los padres de familia que hicieron este gran viaje. Siempre he dicho que el deporte une y reúne a las familias, y eso es lo más importante”, puntualizó.