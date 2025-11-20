Buenos resultados en Copa Centro

La edición 16 de la Copa Centro de Tae Kwon Do concluyó en Tuxtla Gutiérrez, luego de emocionantes duelos, exhibiciones y una participación masiva que superó los 700 competidores. El certamen, encabezado por el profesor Alfredo Custodio Alvarado, volvió a consolidarse como uno de los encuentros formativos más importantes del sureste.

El evento arrancó con el Exatlón Kids en las instalaciones del Panchón Contreras, donde niñas y niños recorrieron circuitos de motricidad diseñados para medir velocidad, coordinación y resistencia. Posteriormente la acción se trasladó a Caña Hueca, sede principal de las pruebas de formas y combate que reunieron a escuelas de diferentes municipios de Chiapas, además de delegaciones de Veracruz y Oaxaca.

Custodio Alvarado destacó el esfuerzo colectivo para hacer posible nuevamente este torneo y agradeció el respaldo de entrenadores, madres y padres de familia, así como del “staff” técnico que colaboró en la operación logística de ambos días. También subrayó el apoyo de patrocinadores, el Ayuntamiento de Tuxtla y el Instituto del Deporte, instituciones que facilitaron infraestructura y acompañamiento deportivo.

Formas

Las competencias de formas dieron inicio a las 9 de la mañana, arrancando con cintas blancas hasta llegar a avanzados y cintas negras. Posteriormente fue el turno de los combates en modalidades de peto convencional y peto electrónico, lo que permitió observar diferentes estilos ofensivos y defensivos entre las academias participantes.

Alrededor de la una de la tarde se efectuó la ceremonia inaugural, encabezada por el propio Custodio Alvarado. La mesa de honor contó con la presencia de Édgar Tony Abarca, presidente nacional de Tae Kwon Do Panamericano; Walter Abarca Cabrera, titular de Adech; además de entrenadores invitados que respondieron a la convocatoria.

En cuanto a resultados del Exatlón Kids, el conjunto Búfalos Team de Tuxtla Gutiérrez se apoderó del primer lugar, mientras que Panamericano San Sebastián de Comitán obtuvo la segunda posición. En la jornada dominical, Panamericano Gladiadores de Ocozocoautla se proclamó campeón general del certamen gracias a su desempeño en formas y combate. Panamericano Leones de Cintalapa ocupó el segundo peldaño y Búfalos Team cerró el podio.

Competidores

La Copa Centro volvió a recibir a numerosas escuelas provenientes de Jiquipilas, Cintalapa, Comitán, Tonalá, Tapachula, Mapastepec, Soyaló, Berriozábal, Chiapa de Corzo e Ixtapa, entre otras localidades, además de los representativos de Oaxaca y Veracruz. Con esta edición, el torneo reafirma su relevancia en el desarrollo competitivo del Tae Kwon Do chiapaneco.