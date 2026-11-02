Búfalos FC toma el liderato de la liga

La Liga de Campeones Coita continúa su desarrollo y, después de disputarse la quinta jornada del campeonato, Búfalos FC se consolidó como líder de la clasificación general al alcanzar 15 puntos, resultado que lo coloca en la primera posición de una competencia que reúne a 32 equipos y mantiene una intensa disputa por los primeros puestos.

De acuerdo con la tabla de posiciones correspondiente a la jornada cinco, PSG ocupa el segundo lugar con 13 unidades, mientras que Deportivo San Antonio y San Miguel comparten el tercer escalón con 12 puntos cada uno, en una zona alta que comienza a marcar diferencias, aunque todavía con varios conjuntos en condiciones de acercarse a los primeros lugares.

En la quinta posición aparece Peñitas, con 11 unidades, misma cantidad que acumulan Valedores y Deportivo Tapatío, ubicados en el sexto y séptimo puesto, respectivamente. Kurama completa el grupo de equipos con 11 puntos.

La pelea por los primeros diez lugares también presenta una diferencia corta. Joyería Libra y Los Primos suman 10 unidades cada uno, mientras que Valle Zoque, Atlético del Sur, Guerreros Zoque y Caguamitas FC comparten nueve puntos, distribuidos entre las posiciones 11 y 14.

Más abajo se encuentra Ocozoc, que registra ocho unidades y ocupa el lugar 15, seguido por San Ramón y Congrios, ambos con siete puntos. UDEA también cuenta con siete unidades, mientras que Albasur y Dental León acumulan seis cada uno.

Media tabla

En la parte media y baja de la clasificación aparecen UH Barrio, La Familia y Los Viquer, con cinco puntos por equipo. Deportivo Unión Hidalgo y Espartanos registran cuatro unidades, mientras que Tux-Familia suma tres.

Por su parte, San Francisco y Deportivos Fer cuentan con dos puntos cada uno, en tanto que Deportivo Santa Cruz, Los de Meyapac, San Lorenzo y Novatos todavía no consiguen sumar unidades después de las primeras cinco jornadas del certamen.

Con 32 escuadras involucradas, la Liga de Campeones Coita presenta una clasificación que refleja la competencia en sus diferentes sectores. Mientras Búfalos FC busca conservar la cima y ampliar su ventaja, los equipos perseguidores mantienen la posibilidad de modificar el panorama en las siguientes fechas.

El mejor equipo

La quinta jornada deja así a Búfalos FC como el equipo a vencer en la parte alta, aunque la diferencia con sus perseguidores todavía permite anticipar una disputa por los primeros lugares conforme avance el calendario. La atención estará puesta en los próximos compromisos, donde cada resultado tendrá importancia para las aspiraciones de los participantes.