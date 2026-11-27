Búfalos continúa con paso firme en la Liga Champions Coita, luego de conseguir una contundente victoria de 4-0 sobre Los de Meyepac, en duelo correspondiente a la jornada 12, disputado en el campo municipal de Ocozocoautla.

El conjunto bufalino sumó tres puntos importantes que le permiten mantenerse en el primer lugar de la clasificación general, además de conservar su condición de invicto en el campeonato, una muestra de la regularidad que ha tenido a lo largo de la competencia.

Primer zarpazo

Desde el silbatazo inicial, Búfalos mostró determinación y tomó el control de las acciones, con un planteamiento que le permitió generar oportunidades frente al arco rival. La insistencia ofensiva tuvo recompensa al minuto 12, cuando Jesús Martínez apareció para abrir el marcador y encaminar a su equipo hacia una nueva victoria.

Con la ventaja, el líder mantuvo la intensidad y continuó presionando en busca de ampliar la diferencia. La recompensa llegó nuevamente por conducto de Martínez, quien al minuto 38 consiguió su segundo tanto de la tarde para colocar el 2-0 antes del descanso.

El doblete del atacante permitió a Búfalos manejar el encuentro con mayor tranquilidad, aunque la escuadra no renunció a su propuesta ofensiva y demostró sus intenciones de seguir incrementando la distancia durante la segunda mitad.

Segunda mitad

Para el complemento, el conjunto regresó al terreno de juego con la misma determinación y rápidamente encontró el camino hacia una nueva anotación. Al minuto 49, Erick Juárez colocó el 3-0, ampliando la diferencia y fortaleciendo el dominio de su equipo en el compromiso.

Con los números a su favor, Búfalos administró sus esfuerzos y mantuvo el orden en sus líneas, sin dejar de buscar oportunidades para redondear su actuación. La defensa también cumplió con su tarea, aspecto que permitió a la escuadra completar una victoria sin sobresaltos en el campo municipal.

La cuarta anotación llegó al minuto 80, cuando Nelson Solís apareció para marcar el último tanto de la tarde y sellar el contundente 4-0 sobre Los de Meyepac. El resultado significó una nueva demostración del buen momento que atraviesa Búfalos, que jornada tras jornada ha logrado mantenerse entre los cuadros más sólidos del torneo.

La combinación de efectividad frente al arco, orden defensivo y regularidad en sus actuaciones le ha permitido conservar el liderato general sin conocer la derrota. Con este triunfo, el conjunto bufalino reafirma sus aspiraciones de continuar en lo más alto de la clasificación y reafirmarse como uno de los principales protagonistas de la Liga Champions Coita.

El equipo comenzará su preparación para la siguiente jornada, en la que tendrá como próximo rival a San Miguel. Búfalos buscará prolongar su racha positiva y defender el primer lugar general, con el objetivo de seguir construyendo una campaña que hasta el momento ha sido marcada por la contundencia y el paso invicto.