Búfalos sobresale en Torneo Relámpago

Con goles, entrega y un ambiente de convivencia familiar, Búfalos FC de Cristóbal Obregón tuvo una destacada participación en el Torneo Relámpago, celebrado en Ignacio Zaragoza, en el municipio de Ocozocoautla, donde se reunieron 13 equipos procedentes de Cintalapa, Jesús María Garza, Ocozocoautla y Tuxtla Gutiérrez.

El conjunto inició su participación con una contundente victoria de 5-0 sobre Deportivo Pachuca, en el primer encuentro de la eliminatoria.

Goleadores

Bryan encabezó la ofensiva con dos anotaciones, mientras que Diego, Milton e Iván completaron la cuenta para sellar un debut goleador.

Durante esta primera etapa también sobresalieron Brian Gómez, conocido como “Cabañitas”, y Diego Utrilla, quienes aportaron dinamismo y capacidad ofensiva al representativo de Cristóbal Obregón.

Con seis equipos instalados en la siguiente ronda, llegó uno de los enfrentamientos más atractivos del certamen: Búfalos FC frente a Terán Tuxtla Gutiérrez. El choque reunió a dos de los conjuntos más fuertes de la competencia y fue considerado por organizadores y aficionados como una auténtica final adelantada.

La paridad quedó reflejada en el marcador, que terminó 1-1. Brian Gómez “Cabañitas” se encargó de anotar para los Búfalos, resultado que obligó a definir al clasificado desde los once pasos. En la tanda de penales, el conjunto de Cristóbal Obregón quedó eliminado por diferencia de un cobro.

Pese a la eliminación, Gómez cerró su participación con cuatro anotaciones, convirtiéndose en uno de los elementos destacados de la ofensiva durante el torneo. Más allá del resultado, el equipo dejó buenas sensaciones por su desempeño y la unión de sus integrantes, respaldados en todo momento por familiares y acompañantes, quienes también formaron parte de la experiencia deportiva.

Así, Búfalos FC representó a Cristóbal Obregón con entrega y entusiasmo, demostrando que el futbol también es un espacio para fortalecer la convivencia y el sentido de pertenencia.