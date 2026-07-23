Búfalos Team conquista el tricampeonato

La Escuela de Tae Kwon Do Panamericano Búfalos Team, de Tuxtla Gutiérrez, reafirmó su hegemonía en el deporte estatal al proclamarse tricampeona de la Gran Copa Chiapas 2026, certamen celebrado en el auditorio municipal de Berriozábal, donde volvió a sobresalir como la mejor escuela local gracias a una destacada actuación de todos sus atletas.

El representativo, encabezado por la profesora Alejandra Rojas Abarca, logró por tercer año consecutivo levantar el trofeo de campeón en la categoría de escuelas locales, luego de acumular el mayor número de medallas de oro en las modalidades de motricidad, formas y combate, resultado que refleja el trabajo constante que hace la institución en la formación de nuevos talentos.

Atletas

Desde los competidores más pequeños hasta los cintas negras, Búfalos Team mostró un alto nivel competitivo durante toda la jornada, sumando preseas en las diferentes categorías convocadas y consolidándose nuevamente como una de las escuelas más exitosas del Tae Kwon Do chiapaneco.

Tras obtener el campeonato, la entrenadora Alejandra Rojas Abarca reconoció el esfuerzo hecho por cada uno de sus alumnos y destacó el compromiso que mostraron durante la competencia.

“Lo volvimos a lograr, nos coronamos por tercera vez como campeones de la Gran Copa Chiapas. Felicito a todos y cada uno de nuestros atletas, desde las cintas de colores hasta las cintas negras. Gracias por dar el cien por ciento en cada prueba, por su entrega total y por defender los colores del equipo con tanto orgullo”, expresó.

La estratega explicó que la delegación estuvo integrada por un grupo de jóvenes con experiencia en competencias estatales y nacionales, además de nuevos talentos que participaron en motricidad, formas y combate, permitiendo que la escuela tuviera presencia en prácticamente todas las modalidades del evento.

Resultado

Asimismo, señaló que el campeonato es producto del esfuerzo diario de entrenadores, atletas y familias, quienes han trabajado durante meses para llegar en las mejores condiciones al certamen.

“Participamos con un equipo de pequeñitos en motricidad, en formas y combate. Tenemos un grupo que ha estado en Olimpiada Nacional y con grandes participaciones en torneos locales y nacionales. Estamos contentos por el resultado; hay mucho trabajo detrás y esto no sería posible sin el respaldo de las mamás y los papás”, señaló.

Finalmente, Rojas Abarca aseguró que este triunfo representa una motivación para continuar creciendo como institución y mantener el nivel competitivo de sus deportistas en los próximos compromisos. “Hemos estado presentes en la premiación de diferentes eventos. Vamos a seguir promoviendo nuestro deporte y estamos contentos por cada logro y avance de nuestros atletas”, concluyó.

Con este tricampeonato Búfalos Team confirma su protagonismo en el Tae Kwon Do chiapaneco, consolidando un proyecto deportivo basado en la disciplina, el trabajo en equipo y el desarrollo integral de sus alumnos, quienes continúan cosechando importantes resultados en cada competencia en la que representan a Chiapas.