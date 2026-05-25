Búhos conquista la Liga Jaguares Sobre Ruedas

La Unidad Deportiva de la colonia Patria Nueva fue escenario de una jornada llena de emoción, esfuerzo y ejemplo de superación con la disputa de las finales de la primera edición de la Liga Jaguares Sobre Ruedas, certamen de Basquetbol adaptado para personas usuarias de silla de ruedas que culminó exitosamente tras varios meses de actividad.

El torneo representó un importante paso para el fortalecimiento del deporte adaptado en Chiapas, brindando espacios de competencia y convivencia para atletas que diariamente demuestran que las barreras pueden superarse mediante la disciplina, el trabajo constante y la pasión por el deporte.

Final

La gran final ofreció un encuentro sumamente equilibrado entre Búhos del Poder Judicial y Club Policía Municipal, equipos que protagonizaron una intensa batalla sobre la duela. Desde los primeros minutos ambos conjuntos mostraron orden táctico, precisión en sus ofensivas y una gran entrega defensiva, manteniendo el marcador cerrado durante prácticamente todo el compromiso.

Las acciones estuvieron marcadas por constantes cambios de posesión y anotaciones oportunas que mantuvieron la incertidumbre hasta los instantes finales. Cuando parecía que cualquiera de los dos podía quedarse con la victoria, Búhos del Poder Judicial logró aprovechar mejor sus oportunidades en los momentos decisivos para imponerse por un ajustado marcador de 21 puntos a 20, resultado que le permitió proclamarse campeón de la primera edición de la Liga Jaguares Sobre Ruedas.

El título fue celebrado por jugadores, cuerpo técnico y familiares, quienes reconocieron el esfuerzo realizado a lo largo de toda la temporada para alcanzar la corona. Más allá del campeonato, el conjunto ganador destacó por su constancia, compromiso y espíritu competitivo, cualidades que lo llevaron a concluir la campaña en lo más alto del certamen.

Tercer lugar

Previamente se desarrolló el encuentro por el tercer lugar, donde CRIT Chiapas y Lagartos de Tabasco ofrecieron otro atractivo espectáculo deportivo. Ambas escuadras protagonizaron un duelo dinámico y de gran intensidad, mostrando el crecimiento que ha tenido el Basquetbol adaptado en la región.

En esta ocasión, CRIT Chiapas logró marcar diferencia en los momentos clave para quedarse con la victoria por marcador de 30 puntos a 26, asegurando así el tercer puesto de la competencia. Por su parte, Lagartos de Tabasco dejó una grata impresión gracias a su entrega y competitividad durante todo el torneo.

La conclusión de esta primera edición dejó un balance ampliamente positivo para organizadores, participantes y aficionados. Además de fomentar la práctica deportiva, la Liga Jaguares Sobre Ruedas cumplió con uno de sus principales objetivos: impulsar la inclusión social a través del deporte, generando espacios donde las personas con discapacidad pudieran desarrollar sus habilidades, fortalecer su confianza y competir en igualdad de condiciones.

Este tipo de proyectos contribuyen a visibilizar el talento existente dentro del deporte adaptado y promueven una cultura de respeto, empatía e integración. Asimismo, permiten que más personas conozcan la importancia de garantizar oportunidades deportivas para todos los sectores de la sociedad.

Con una gran respuesta de los equipos participantes y el respaldo de familiares, entrenadores y aficionados, la Liga Jaguares Sobre Ruedas cerró su primera temporada dejando importantes enseñanzas y sentando las bases para futuras ediciones que continúen fortaleciendo el Basquetbol adaptado en Chiapas y el sureste mexicano.