Búhos de San Cristóbal conquista tazón

Búhos de San Cristóbal de Las Casas conquistó el Tazón del Salón de la Fama Nacional, luego de vencer por marcador de 24 puntos a 20 al representativo de Leonas de Yucatán, en partido celebrado en el estadio municipal de Futbol Americano de la ciudad coleta.

El encuentro de exhibición se llevó a cabo por iniciativa del Salón de la Fama México Football, que preside Juan Castillejos, con el objetivo de comenzar un nuevo ciclo fomentando el Futbol Americano femenil. En cuanto a las acciones del duelo, destacó la participación de la “quarterback” Tania García, con dos anotaciones a su cuenta personal.

Al respecto, cabe destacar que el cuadro de Búhos SC, comandado por el “head coach” Eduardo Serrano, se preparó desde el mes de octubre para disputar el Tazón del Salón de la Fama Nacional, reuniendo a un equipo competitivo, conformado por 22 jugadores de edades entre los 16 años hasta los 35 años; es decir, en categoría libre.

“El club se prepara para el nacional que se disputará en mayo 2026 en la Ciudad de México. El Primer Nacional Femenil equipado de Lexfa (Liga Extrema de Futbol Americano)”, indicó el entrenador.

Asimismo, opinó sobre el nivel que se pudo apreciar en este encuentro, resaltando que el equipo de las Leonas de Yucatán cuenta con muchos elementos con alrededor de diez años jugando, a diferencia de las chiapanecas, con un año o máximo dos de experiencia.

“Al principio el nerviosismo y la novatez se hizo presente, pero al paso de las jugadas se empezó a tener más confianza en el juego hasta lograr el objetivo. Hay mucho que trabajar sin embargo es un paso el abrir esta puerta una vez más”, puntualizó.