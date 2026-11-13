Búhos vuela firme hacia las semifinales

Búhos San Cristóbal (BSC) consiguió su clasificación a las semifinales de la Temporada Juvenil 2026 de la Organización Estatal de Futbol Americano (OEFA) Chiapas, tras imponerse por 22-0 a Toros Salvajes del Cobach 13, en el arranque de los “playoffs”.

El encuentro se disputó en el Deportivo San Cristóbal de Las Casas, donde los volátiles hicieron valer su condición de terceros de la clasificación general para eliminar al sexto sembrado y convertirse en el segundo semifinalista confirmado.

BSC se une a Borregos Salvajes, equipo que avanzó directamente a semifinales debido a la baja de Raptors. Los lanudos terminaron la fase regular como líderes invictos, con cuatro victorias.

Dos boletos siguen en disputa

La actividad de cuartos de final continuará el sábado 14 de noviembre con dos enfrentamientos.

Leones de San Cristóbal, cuarto lugar general, recibirá a Armadillos de Tapachula, quinto clasificado, en un duelo entre equipos que buscarán mantener sus aspiraciones al campeonato.

Por su parte, Osos de Chiapas, segundo sembrado, enfrentará a Guerreros Tuxtla, séptimo de la tabla, con la intención de recuperarse de su derrota ante Borregos en el cierre de la fase regular.

Los vencedores completarán el cuadro de semifinalistas que disputará el título de la categoría Juvenil 2026.