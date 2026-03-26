Bulldog Race 2026, evento con causa

La American School Foundation of Chiapas, en coordinación con su Parent-Teacher Association (PTA), celebró con gran éxito la Bulldog Race 2026, una carrera con causa que reunió a estudiantes, familias, corredores y miembros de la comunidad en una jornada marcada por el deporte y la solidaridad.

El evento tuvo como principal objetivo generar apoyo para la Fundación Amanc Chiapas, organización que brinda atención integral a niñas y niños con cáncer, así como a sus familias. Gracias a la participación y el compromiso de la comunidad Bulldog, se logró una recaudación de 33 mil 550 pesos.

La actividad destacó por su ambiente familiar y participativo, en el que cada kilómetro recorrido representó una oportunidad para contribuir a una causa significativa, reafirmando el impacto que puede generar el trabajo en conjunto.

Competencia

La competencia dejó momentos destacados como la premiación de las diversas categorías. En mini bulldogs, Ernesto Gutiérrez se quedó con el primer puesto, seguido por Carlos Patricio Robles en la segunda posición y Leonor Méndez en la tercera.

Para la distancia de 2 kilómetros, Hermes Plano cruzó la meta en primer lugar con un tiempo de 6 minutos y 32 segundos, mientras que Íker Arias obtuvo el segundo sitio con 9:33, y Esteban Molina completó el podio con 9:34. En la prueba de 4 kilómetros, Bellani Díaz se adjudicó el primer puesto al detener el cronómetro en 18:10, seguida por Marco Álvarez con 18:54.

Además del aspecto deportivo, estudiantes de décimo grado, mediante la asignatura Passion Project, impulsaron una iniciativa solidaria adicional que logró recaudar 7 mil pesos, los cuales fueron entregados simbólicamente durante el evento, fortaleciendo el compromiso social promovido por la institución.

Compromiso

Con actividades de este tipo, la American School Foundation of Chiapas reafirma su misión de formar estudiantes con excelencia académica, pero también con valores sólidos como la empatía, la responsabilidad social y el compromiso con su entorno.

La Bulldog Race 2026 se consolida como un evento que trasciende lo deportivo, dejando una huella positiva en la comunidad y demostrando que el Atletismo también puede ser una herramienta para transformar vidas.