Bulldozer conquista el Campeonato de Peso Completo

La historia cambió de rumbo en la escena de la Lucha Libre chiapaneca, luego de que Bulldozer se proclamara nuevo campeón de peso completo, poniendo fin a un reinado dominante y cerrando uno de los capítulos más intensos que se recuerden dentro del ring, tras imponerse ante Imperio y Venom Black Jr. en un combate cargado de dramatismo, violencia y emoción.

El triunfo del líder de Los Destructores del Ring llega después de una larga y encarnizada rivalidad con Imperio, quien durante más de dos años se mantuvo como monarca indiscutible. Para Bulldozer, este resultado no solo representa un campeonato, sino la consolidación de su carrera como figura individual, dejando claro que está listo para asumir el protagonismo absoluto en la división estelar.

Antes de que sonara la campana, el ambiente se tornó emotivo cuando Bulldozer solicitó el micrófono durante su presentación. Ante la sorpresa del público, invitó a su pareja a subir al cuadrilátero. Las bengalas, un ramo de flores y la ovación de la afición fueron el marco perfecto para una propuesta de matrimonio, misma que fue aceptada de inmediato, provocando una de las reacciones más fuertes de la noche.

Implacables

Tras la presentación oficial del título por parte de la H. Comisión de Lucha Libre, los tres contendientes se lanzaron al ataque sin reservas, dejando de lado el tradicional llaveo y contrallaveo para apostar por golpes contundentes. Desde los primeros instantes se notó la alianza momentánea entre Imperio y Venom Black Jr., quienes intentaron neutralizar a Bulldozer con castigo constante.

El combate escaló rápidamente cuando aparecieron objetos prohibidos, incluyendo sillas, botes de basura, lámparas, cadenas, botellas e incluso un carrito de supermercado, llevando la lucha a un terreno extremo. Los vuelos también marcaron el ritmo, con Venom Black Jr. sorprendiendo con una plancha hacia el exterior del ring, Bulldozer conectando un tornillo que debilitó a sus oponentes, e Imperio ejecutando su clásico tope con hilo que desató el grito de “Esto es lucha”.

En el momento decisivo, Imperio y Venom Black Jr. se golpearon con botellas de cerveza, quedando tendidos e inconscientes en el centro del cuadrilátero. Bulldozer aprovechó la oportunidad para lanzarse con una plancha sobre Imperio, logrando el conteo de las tres palmadas y proclamándose nuevo campeón de Peso Completo de Chiapas.

Con esta derrota, Imperio pone fin a un reinado de más de 915 días, con seis defensas exitosas ante rivales de todo el sureste de la República. Al concluir el combate, el ahora excampeón entregó el cetro, no sin antes declararle la guerra a Venom Black Jr., anticipando una nueva rivalidad que apunta directamente a un duelo de apuestas.