Buscan albergar campeonato nacional infantil

Chiapas busca convertirse en sede del 24º Campeonato Nacional Infantil, Juvenil y de Escaramuzas 2027, luego de presentar formalmente su candidatura ante la Federación Mexicana de Charrería (FMCH), con el respaldo del gobierno del estado y la Unión Estatal Chiapaneca de Charros.

La propuesta es impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y el presidente de la Unión Estatal Chiapaneca de Charros, Carlos de Jesús Bermúdez Albores, quienes trabajan de manera coordinada para conseguir la organización de uno de los principales encuentros nacionales de las nuevas generaciones de este deporte.

La solicitud oficial fue presentada el 17 de junio de 2026, mientras que el 26 de agosto, durante una junta ordinaria de la FMCH, Bermúdez Albores expuso los avances del proyecto y las condiciones que ofrece la entidad para recibir a los participantes.

Entre los aspectos considerados destacan la disponibilidad de instalaciones para las competencias, caballerizas, lienzos de entrenamiento y otros servicios necesarios para el desarrollo del evento.

La candidatura también contempla aprovechar la infraestructura turística de Chiapas, con atractivos como el Cañón del Sumidero, San Cristóbal de Las Casas, Comitán y Palenque, que representarían alternativas de visita para las familias participantes.

Como antecedente organizativo, la entidad fue sede del Campeonato Nacional Charro de 2016, celebrado en Tuxtla Gutiérrez, experiencia que forma parte de los argumentos presentados para respaldar su nueva postulación.

La propuesta se encuentra en proceso de evaluación por parte de la FMCH, organismo encargado de determinar la sede del certamen de 2027.