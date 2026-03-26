Buscan expansión histórica en los tableros

La Asociación de Ajedrez del Estado de Chiapas llevó a cabo su reunión ordinaria en Tapachula, en la que se trazaron objetivos ambiciosos para el desarrollo del deporte ciencia. La sesión se llevó a cabo en el Hotel Cabildos, con la participación de directivos y representantes de clubes de distintas regiones de la entidad.

Entre los principales puntos, el organismo destacó su meta de alcanzar los 100 torneos válidos para “rating” nacional y Elo FIDE durante el presente año, luego de haber cerrado 2025 con un total de 80 competencias oficiales, lo que representó un avance significativo en la promoción del Ajedrez.

Llegan nuevos clubes

Durante el encuentro también informaron sobre la afiliación de 19 clubes para este nuevo ciclo, superando ampliamente los 11 registrados el año anterior y estableciendo un récord histórico para la asociación.

Este crecimiento ha permitido ampliar la presencia del Ajedrez en más de 50 municipios de Chiapas, incluyendo zonas clave como Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de Las Casas, Comitán, Palenque, Ocosingo, Motozintla, Ocozocoautla y Berriozábal, lo que refleja un fortalecimiento en la estructura y el alcance del deporte en el estado.

Otro de los temas centrales fue el calendario de competencias para el año en curso, en el que sobresalen eventos como el certamen Romey Díaz, programado para mayo en Tuxtla Gutiérrez; un torneo de élite previsto para julio; así como el Torneo Santa Margarita, también en julio, en el municipio de Las Margaritas, y el Torneo Don Juan Zamora Velázquez & Esthela Cruz, Viuda de Zamora, para noviembre, entre otras actividades que buscan mantener una agenda constante y competitiva a lo largo del año.

Desarrollo integral

Además, abordaron aspectos relacionados con la capacitación y la actualización de árbitros, un proceso que se ha venido realizando en línea, en coordinación con la Federación Nacional de Ajedrez de México (Fenamac), con el objetivo de contar con jueces certificados en más municipios y garantizar el correcto desarrollo de las competencias. También se subrayó la importancia de formar nuevos árbitros que contribuyan a cubrir la creciente demanda de torneos en el estado.

Finalmente, la asociación reiteró su intención de alinearse a las políticas públicas impulsadas por el gobierno estatal en materia deportiva y educativa, destacando el papel del Ajedrez como una disciplina que fomenta el desarrollo intelectual y puede integrarse tanto en el ámbito competitivo como en el formativo.

En este sentido, reconocieron el respaldo de los clubes afiliados, cuyo trabajo ha sido fundamental para fortalecer la práctica de la mencionada disciplina en Chiapas y consolidar su crecimiento en los últimos años.