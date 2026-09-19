Buscan reencontrarse con la victoria

Urgidos por sumar puntos Atlas y Pumas se enfrentan en partido de la Fecha 8 de la Liga MX.

Tras caer ante Chivas, los universitarios afrontan su segundo duelo tapatío del torneo ante los Rojinegros con la exigencia de reencontrarse con la victoria. El equipo dirigido por Esteban Solari sigue sin demostrar contundencia en la cancha y su irregularidad en el juego hoy los tiene en la parte media de la tabla con 11 puntos.

Por su parte, Atlas quiere dejar atrás el trago amargo que significó la goleada 5-2 en su visita a Toluca y que colocó a los Diablos Rojos en el liderato del torneo. Los Rojinegros de Hernán Crespo han pasado de casi liderar la tabla general a caer a la posición 9.

Así, ambos equipos se medirán en duelo pactado este sábado 19 urgidos por reencontrarse con la victoria y sus aficionados podrán seguir el partido por TUDN a las 5:00 de la tarde desde el Estadio Jalisco, en donde Pumas no gana desde las semifinales del Apertura 2021.