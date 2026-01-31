Buscan sumar victorias en nueva jornada

La Liga Tuchtlán continúa con el desarrollo del torneo Apertura 2025 y este sábado 31 de enero de 2026 tendrá una jornada cargada de actividad en el campo 2 de Caña Hueca, escenario que albergará una serie de encuentros correspondientes a distintas categorías infantiles y juveniles.

Desde temprana hora, los equipos saltarán al terreno de juego con el objetivo de sumar puntos importantes en la recta final de la fase regular. La programación contempla partidos de alta intensidad, en la que clubes formativos buscarán consolidar su trabajo deportivo y brindar oportunidades de competencia a sus jugadores.

La jornada arrancará a las 7:00 horas con el enfrentamiento de Club Deportivo Santos en contra de Boca Juniors FC. Una hora más tarde, el cuadro de Nido Águila Tuxtla se verá las caras con Aeropuerto FC. Para las 9:20 horas, Jaguares Itvel hará los honores a Tuzitos Jobo, plantel que tendrá doble acción, pues a las 10:30 enfrentará a la Academia Tigres. Juventus Tuxtla y Nido Águila tendrán un duelo apretado a las 11:40 horas, y Conejos Dorados ante Santa Fe será el juego que cierre las acciones.

Cada partido representa una oportunidad clave para los equipos que se mantienen en la lucha por los primeros puestos, así como para aquellos que buscan cerrar de manera positiva su participación en el certamen, fortaleciendo el proceso formativo de sus escuadras.

La actividad en Caña Hueca campo 2 será también un punto de reunión para familias y aficionados, quienes han sido parte fundamental del crecimiento de la liga, acompañando semana a semana a los jóvenes futbolistas.