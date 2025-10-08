Buscan talentos de selección en el Sospó

La selección nacional de la Liga TDP Sub-18 inició de manera oficial la búsqueda de talentos para próximos eventos internacionales, teniendo como punto de arranque el mítico estadio Flor de Sospó en Tuxtla Gutiérrez.

Para las denominadas Concentraciones Regionales, que se efectuarán en sur, centro y norte de México, serán observados únicamente jugadores de la categoría 2007 y menores inscritos en los 240 clubes participantes en esta Temporada 2025-2026.

Selección en renovación

Chiapas fue elegido como punto de partida de esta aventura, en el estreno de José Manuel Cruzalta en el timón. A su llegada al recinto, fue recibidos por Antonio Flores Flores, presidente de la Liga Municipal de Futbol y administrador del inmueble, y Miguel Ángel Casanova Díaz, director deportivo de Lechuzas UPGCH, con quienes intercambiaron algunas palabras antes de dar paso a la práctica.

Flores resaltó la gran historia del Sospó, inaugurado en el año de 1972 y enclavado en el emblemático barrio Niño de Atocha. El estadio fue recientemente remodelado y cuenta con certificación para recibir incluso una división mayor como la Liga Premier FMF.

“Para nosotros es un gran orgullo y una gran responsabilidad acuerpar a estos jugadores de Liga TDP del Futbol profesional que son visoreados por el profesor Cruzalta”, expresó Flores.

Asimismo, reiteró que este mítico campo es hoy por hoy uno de los mejores escenarios para la Liga TDP. “Esta es su casa, esta es la casa de la Tercera División Profesional, en la cual tenemos la certificación que en el caso de que algún equipo logre el primer lugar pueda ascender y acá serán bien arropados”, remarcó.

Por su parte, el otrora jugador de los Diablos Rojos del Toluca se mostró entusiasmado de poder ver a los mejores exponentes del grupo 2, uno de los más competitivos de la categoría.

“Me llevo una grata noticia de ver a tanto jugador con muy buenas condiciones. Hubo ahí varios que me gustaron, junto con el cuerpo técnico, y nos quedan todavía varios puntos de la República para visitar, pero estoy seguro que de aquí sí nos vamos a llevar algunos nombres para tenerlos en la lista final”, expresó.

Chiapanecos en observación

Entre los elementos observados hay jóvenes de Tabasco y Oaxaca, aunque también destacan los que fueron requeridos de clubes chiapanecos.

Estos son Víctor Octavio Alegría Mancillo (Pijijiapan FC), Bryan Anthony Camacho Sánchez (Pavones ADMC), Fabián Villalobos Robledo (Tapachula FC), Andrés Eduardo Pinto Arizmendi (UDS), Francisco Medina Liévano (Lechuzas UPGCH), Kevin Joel de la Cruz Natarén (Huracanes), Luis Antonio Cortés Montoya (Pijijiapan FC), Alan Faryd Alvarado Cruz (Chifut), Kevin David Vázquez Hernández (Pijijiapan FC), Antony Javier López Olivera (Tapachula FC), Santiago Farid Jiménez Gutiérrez (Lechuzas UPGCH), Tadeo Mundo Toledo (Pavones ADMC), Brayan Arturo Álvarez Ruiz (Chifut), Ángel Gael García Ferra (Chifut) y Antonio de Jesús Fuentes Trujillo (Huracanes).

Estos jovencitos buscarán emular el logro reciente de Daniel Cruz y Jesús Molina, quienes por sus grandes actuaciones con los Estudiantes del Cobach fueron llamados a representar a su país en una gira internacional por España.