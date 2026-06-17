Buscan voluntarios para la Carrera Panamericana

La emoción de la Carrera Panamericana volverá a sentirse desde dentro para quienes deseen integrarse al equipo de apoyo en Chiapas. Los organizadores de la edición 2026 lanzaron la convocatoria para sumar voluntarios apasionados por el Automovilismo, el turismo y los grandes eventos deportivos, con el objetivo de colaborar en una de las competencias tipo “rally” más importantes del mundo.

La invitación está dirigida a personas de Chiapas que quieran vivir la experiencia más allá de la ruta, apoyando en labores operativas, logísticas y de atención durante el paso de la caravana panamericana. Para registrarse, las y los interesados deberán completar el formulario difundido por la organización y sumarse al equipo que hace posible esta fiesta sobre ruedas.

El llamado cobra especial relevancia luego de que en 2025 Tuxtla Gutiérrez fue punto de partida de la competencia, en una edición histórica que celebró 75 años de la carrera y marcó el regreso de Chiapas tras una década de ausencia. Para 2026, la Panamericana se llevará a cabo del 16 al 22 de octubre, nuevamente con salida en Tuxtla Gutiérrez y teniendo como primer destino el puerto de Veracruz.