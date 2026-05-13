Buscarán la gloria en el 51 aniversario

La cuenta regresiva terminó y todo está preparado para que la alberca semiolímpica del Centro de Entrenamiento de Tuxtla Gutiérrez se convierta en el escenario de una fiesta deportiva con la celebración del Torneo de Campeones del 51 Aniversario del club deportivo El Delfín de Chiapas, evento que se llevará a cabo del 15 al 17 de mayo.

Participantes confirmados

La competencia acuática congregará a 285 atletas entre sirenas y tritones pertenecientes a clubes y escuelas afiliadas a la Asociación Deportiva de Natación y de Natación en Aguas Abiertas de México A.C., quienes medirán su talento en diversas pruebas individuales y de relevos.

Delegaciones de Tabasco, Veracruz y municipios chiapanecos como Tapachula, Villaflores, Ocosingo, Frontera Comalapa, Huixtla y Tuxtla Gutiérrez confirmaron su participación para esta edición que promete emociones de principio a fin.

Entre los equipos participantes destacan Acuática Arrecife, Acuática Máster Center, Acuática Nelson Vargas, Aquashark Huixtla, Aquatica Guerreros, Axolotes Fit & Go, Club Cronos, Club de Natación Escualos, Club Janitzio, Indoor Multi Sport, Mantarrayas, Marlin Sport, Piscis de Tapachula, Tiburones del CIA, Undines, Lechuzas UPGCH y el club anfitrión, El Delfín de Chiapas.

Programa de competencias

La actividad comenzará este viernes 15 de mayo a partir de las 15:00 horas con una intensa jornada que incluirá pruebas de 400 combinado individual, 50 metros libres, 200 pecho, 50 dorso y 200 libres, marcando el arranque oficial del certamen.

Para el sábado 16 de mayo se tiene programada la ceremonia inaugural a las 8:30 de la mañana y posteriormente las competencias continuarán con eventos de 200 combinado individual, 100 mariposa, 50 pecho, 100 dorso y relevos libres en distintas categorías.

Ese mismo día, en la sesión vespertina, también tendrán participación los nadadores Másters, quienes afrontarán pruebas de velocidad y resistencia como 25 y 100 metros en distintos estilos, además de competencias de dorso y mariposa.

El cierre del torneo será el domingo con la cuarta sesión programada desde las 9:00 de la mañana. Las últimas pruebas contemplan 50 y 100 libres, 50 mariposa, relevos mixtos, femeniles y varoniles, concluyendo al mediodía con la ceremonia de premiación.

El sistema de competencia será Final Contra Reloj y contará con cronometraje electrónico y tecnología Meet Manager, aplicándose el reglamento vigente de World Aquatics para garantizar precisión y transparencia en cada resultado.

La premiación reconocerá a los mejores nadadores de cada categoría mediante sumatoria de puntos acumulados en pruebas individuales. Además de medallas y trofeos para los equipos más destacados, también se entregarán placas a campeones individuales, certificados de récords y reconocimientos especiales para categorías infantiles.