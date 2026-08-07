“Cabañitas” Villatoro llega al Inter Playa

El delantero chiapaneco Moisés Eduardo Villatoro López fue anunciado como nuevo jugador del Inter Playa del Carmen para el Torneo 2026-2027 de la Primera Premier, categoría de reciente creación dentro de la Liga Premier FMF.

“Cabañitas” Villatoro se incorporará al plantel dirigido por José Luis Trejo Montoya después de militar con Cancún FC en la Liga de Expansión MX, institución con la que participó en seis encuentros durante el pasado Clausura 2026.

Se queda en la Riviera Maya

Pese a no lograr consolidarse en la Liga de Expansión en su primer intento, el atacante permanecerá así en Quintana Roo para continuar su trayectoria profesional.

El futbolista de 23 años buscará revivir su etapa más destacada con Tapachula FC, equipo en el que se consolidó como uno de sus principales referentes ofensivos. Con el conjunto chiapaneco registró 18 anotaciones en 33 partidos disputados.

Su mejor producción fue en el Clausura 2025, cuando consiguió ocho goles, cifra que repitió durante la primera parte de la temporada 2025-2026. Ese desempeño le permitió dar el salto a Cancún FC, donde adquirió experiencia en una categoría superior.

Antes de su paso por Tapachula, Villatoro jugó en la Liga TDP con la Universidad del Sureste (UDS) F, aunque algunas lesiones interrumpieron momentáneamente su continuidad.

Inter suma otro ofensivo

La directiva también del club de la Riviera presentó al delantero Ángel Martín del Campo González, de 23 años, quien llega procedente del Racing de Veracruz. El atacante originario del Estado de México acumula 42 goles, 39 de estos en fuerzas básicas del Toluca y tres en la Serie B.

Ambos jugadores formarán parte del plantel que se prepara para el inicio del campeonato, previsto para el viernes 28 de agosto.