“Cabañitas” Villatoro se suma a Cancún FC

Moisés Eduardo Villatoro López fue anunciado como nuevo refuerzo de Cancún FC para el Torneo de Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX.

A sus 23 años y originario de Comitán, Chiapas, “Cabañitas” Villatoro deja las filas del equipo de la Perla del Soconusco, con el que debutó en la Liga Premier de México y en el que se consolidó como su principal referente ofensivo, al registrar 18 goles en un periodo de año y medio.

“Estoy muy emocionado por esta gran oportunidad que me brinda Cancún FC, motivadísimo por debutar lo más pronto posible. En 2018 vine a Cancún, a jugar un Nacional con Cobach 13, con el que fuimos campeones. Aquí también me tocó enfrentar a los equipos de Quintana Roo (Pioneros e Inter Playa)”, expresó el atacante a través de las redes oficiales de su nuevo club.

Agradecido con Dios, así como con su familia, amigos y entrenadores, el jugador reconoció que no pensaba llegar a la Liga de Expansión. No obstante, el futbolista brilló con luz propia en el último año al ser un elemento clave con Tapachula FC y sobresaliendo por su capacidad de conducción de balón, regate, inteligencia y definición frente a la portería rival.

Con los tapachultecos llegó para el Apertura 2024, pero su mejor momento empezó a partir del Clausura 2025, cuando se consolidó como la figura ofensiva con ocho goles, manteniendo su cuota goleadora en la primera mitad del Torneo 2025-26, en el que registró ocho tantos más.

Antes de su gran desempeño en la Liga Premier, Villatoro era ya uno de los mejores jugadores chiapanecos en la Liga TDP MX, defendiendo la playera de la Universidad del Sureste (UDS) FC de Comitán, aunque las lesiones detuvieron su andar ascendente hasta que recibió la confianza del cuadro tapachulteco, con el que demostró su gran potencial.

“Cuando estuve en Tercera División, ahí surgió la inquietud de lograr el sueño. Incluso, hubo gente que me motivó a no dejar de jugar. Mi propósito es tener buenos números. Me encomiendo a Dios porque mueve todo. Hoy me tiene aquí, en Cancún”, agregó.

El debut de Villatoro podría darse este sábado 10 de enero, cuando Cancún FC reciba la visita de los Dorados de Sinaloa en el estadio Andrés Quintana Roo.