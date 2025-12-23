Cabellera de por medio o la máscara en juego

Solo en dos ocasiones la regiomontana Tiffany ha perdido la cabellera: la primera, con el ícono de los exóticos de Triple A, Pimpinela Escarlata, y la segunda, frente al estandarte del CMLL, Marcela.

En esta Navidad una joven luchadora originaria de Ciudad Nezahualcóyotl, Aeroqueen, sueña con unirse a esta selecta lista de ganadores.

“Mi cabellera es como yo misma, en 32 años solo la he perdido en dos ocasiones, una con Pimpinela Escarlata, que fue un empate, y la otra con Marcela, por eso no me veo pelona. Para mí desenmascarar a Aeroqueen va a ser un gran triunfo que voy a llevarme a mi casa. Ella es joven y puede hacerla sin máscara. Veo que quiere andar destapada porque siempre se está retratando sin usarla para el Facebook, por eso se la voy a quitar, para que la conozcan bien”, aseguró la ruda regiomontana.

Para la campeona femenil de Robles Promotions este sería el mayor triunfo de lo que va de su carrera, porque se quedaría con la cabellera de una luchadora a la que considera su “ídola”.

“Obviamente me veo entre esas ganadoras. Como dicen por ahí, no estoy confiada, estoy preparada, y tener el honor de luchar mano a mano con Tiffany en apuesta de máscara contra cabellera me hace sentir que han valido la pena estos cuatro años”, aseguró la enmascarada originaria de Ciudad Neza.

Esta lucha se llevará a cabo el 25 de diciembre en la Arena Neza, pese a que Tiffany exigió que fuera en Monterrey.