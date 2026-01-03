Cabellera vs cabellera encabeza función

La emoción de la Lucha Libre regresa con fuerza a Tuxtla Gutiérrez el domingo 11 de enero de 2026, cuando el encordado sea testigo de una de las rivalidades más intensas de los últimos tiempos. El Deportivo Roma será escenario de una lucha estelar en modalidad cabellera contra cabellera, en la que el honor y la trayectoria estarán en juego de principio a fin.

En el duelo principal, Capitán Furia y El Mexicano saldrán decididos a todo o nada, conscientes de que no hay margen de error cuando lo que se arriesga es la imagen y el prestigio ganado durante años sobre los cuadriláteros. Ambos gladiadores llegan con sed de revancha, tras una serie de enfrentamientos cargados de polémica, desafíos verbales y choques físicos que han elevado la tensión rumbo a este esperado combate.

Duelo definitivo

La función, respaldada por Promociones Jiménez y Promociones Maxillus, promete una cartelera completa que combinará experiencia, rudeza y entrega total, elementos que han caracterizado cada presentación en la capital chiapaneca. La afición podrá disfrutar una noche en al que la estrategia, la fortaleza y la resistencia mental marcarán la diferencia.

El choque entre Capitán Furia y El Mexicano no solo definirá a un vencedor, sino que dejará una huella imborrable en la historia reciente de la Lucha Libre local, al tratarse de un enfrentamiento definitivo en el que uno de los dos deberá aceptar las consecuencias de la derrota ante un público que espera espectáculo y emociones sin reserva.

La cita está pactada para las 6:30 de la tarde, por lo que se recomienda a los asistentes llegar con anticipación y asegurar su lugar para presenciar un evento que promete mantener a la afición al filo de la butaca.