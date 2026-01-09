﻿﻿
SÍGUENOS
DeportesLocal

Cabellera vs cabellera enciende la capital

Enero 09 del 2026
La lucha estelar de cabellera contra cabellera será el platillo fuerte de la función en el Deportivo Roma. Diego Pérez/CP
La lucha estelar de cabellera contra cabellera será el platillo fuerte de la función en el Deportivo Roma. Diego Pérez/CP

La emoción de la Lucha Libre volverá a sentirse con fuerza en Tuxtla Gutiérrez el domingo 11 de enero, cuando el Deportivo Roma sea escenario de una función cargada de rivalidades, apuestas y combates de alto impacto, encabezada por un duelo estelar de cabellera contra cabellera.

La lucha principal pondrá frente a frente a dos gladiadores de amplia trayectoria, quienes arriesgarán lo más valioso sobre el encordado, en un choque que promete intensidad, castigos continuos y una definición que marcará un antes y un después en sus carreras.

Como lucha semifinal de alarido, Capitán Furia y El Mexicano medirán fuerzas en un enfrentamiento que ha despertado gran expectativa entre los aficionados, debido a la rudeza y el estilo explosivo que ambos suelen mostrar en cada presentación.

La cartelera se complementa con duelos de relevos australianos que combinan juventud, técnica y espectacularidad. En uno de estos, Murcy Jr., Dantalion y Dr. Electro se enfrentarán a Príncipe Zoque, Vértigo y Arten, en una batalla en al que el ritmo y las combinaciones aéreas serán protagonistas.

Otra de las luchas destacadas será la que sostendrán Imperio, Gladiador Jr. y Príncipe Torbellino ante Venom Black Jr., Águila Dorada y Bulldozer, choque que promete fuertes emociones y un constante intercambio de castigos sobre el ring.

La velada también incluirá una súper lucha con Kisha Cat, Guerrero Supremo Jr. y Terremoto Jr. frente a Steelman, Black Drago y Rebelde Boy, además de un atractivo combate de relevos mixtos, en el que Súper Chispa y Diosa Sekmeth se medirán con Star Fox y Toxic Woman, acompañados por Black Biker y Lobo Azteca.

La cita es a partir de las 18:30 horas, con precios accesibles y entrada gratuita para niños menores de 10 años (en gradas), lo que convierte esta función en una opción ideal para disfrutar en familia la tradición y la pasión de la Lucha Libre.

﻿