Cabellera vs cabellera enciende la capital

La emoción de la Lucha Libre volverá a sentirse con fuerza en Tuxtla Gutiérrez el domingo 11 de enero, cuando el Deportivo Roma sea escenario de una función cargada de rivalidades, apuestas y combates de alto impacto, encabezada por un duelo estelar de cabellera contra cabellera.

La lucha principal pondrá frente a frente a dos gladiadores de amplia trayectoria, quienes arriesgarán lo más valioso sobre el encordado, en un choque que promete intensidad, castigos continuos y una definición que marcará un antes y un después en sus carreras.

Como lucha semifinal de alarido, Capitán Furia y El Mexicano medirán fuerzas en un enfrentamiento que ha despertado gran expectativa entre los aficionados, debido a la rudeza y el estilo explosivo que ambos suelen mostrar en cada presentación.

La cartelera se complementa con duelos de relevos australianos que combinan juventud, técnica y espectacularidad. En uno de estos, Murcy Jr., Dantalion y Dr. Electro se enfrentarán a Príncipe Zoque, Vértigo y Arten, en una batalla en al que el ritmo y las combinaciones aéreas serán protagonistas.

Otra de las luchas destacadas será la que sostendrán Imperio, Gladiador Jr. y Príncipe Torbellino ante Venom Black Jr., Águila Dorada y Bulldozer, choque que promete fuertes emociones y un constante intercambio de castigos sobre el ring.

La velada también incluirá una súper lucha con Kisha Cat, Guerrero Supremo Jr. y Terremoto Jr. frente a Steelman, Black Drago y Rebelde Boy, además de un atractivo combate de relevos mixtos, en el que Súper Chispa y Diosa Sekmeth se medirán con Star Fox y Toxic Woman, acompañados por Black Biker y Lobo Azteca.

La cita es a partir de las 18:30 horas, con precios accesibles y entrada gratuita para niños menores de 10 años (en gradas), lo que convierte esta función en una opción ideal para disfrutar en familia la tradición y la pasión de la Lucha Libre.