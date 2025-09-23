Cabrera pone la mira en Deportiva Venados

Tras sumar una categórica victoria en el Clásico Chiapaneco de la Liga TDP ante Chifut (5-0), el defensa central de Lechuzas UPGCH, Darinel Cabrera, se mostró contento con el accionar del equipo y enfocado para el siguiente reto, que será el duelo de media semana en la Copa Promesas MX, frente a Deportiva Venados de Yucatán.

Cabrera aseguró que le deja buenas sensaciones el rendimiento del equipo, que con sus triunfos refleja que el trabajo de la semana y el día a día es bueno.

“Este resultado es una motivación más que tenemos ante un gran rival que vamos a enfrentar, pero lo haremos con la misma intensidad y garra que nos está caracterizando en este momento”, declaró.

En este mismo sentido, reconoció que contra Deportiva Venados les espera un duelo de alto nivel, al tratarse de un club que filial de Liga Premier y que en su primer duelo de la Copa Promesas MX se mostró en gran forma.

“Ellos ganaron 4-0 contra Delfines, un equipo fuerte que pasó a liguilla el año anterior en este mismo grupo; sabemos que no va a ser nada fácil, es un gran reto para nosotros y es un parámetro para ver de qué estamos hechos y va a ser un lindo partido”, pronosticó.

No obstante lo difícil que pudiera ser este rival, Cabrera aseguró que Lechuzas UPGCH llegará con mucha confianza y motivación, conscientes de la calidad del plantel “y la confianza del cuerpo técnico que es muy importante y podemos afrontar los dos torneos”.