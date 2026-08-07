“Cachorro” Vargas va por la gloria

Con la ilusión de dar un paso importante en su carrera profesional, el boxeador chiapaneco Francisco “Cachorro” Vargas, integrante del gimnasio Team Llanos Boxing, emprendió el viaje rumbo a Mérida, Yucatán, donde este sábado 8 de agosto participará en el Torneo Profesional Sangre de Campeón 2026, considerado uno de los eventos de mayor prestigio en el sureste del país.

Acompañado por su entrenador Jorge Llanos, el pugilista buscará representar dignamente a Chiapas en un certamen que reunirá a algunos de los mejores exponentes del Boxeo nacional, en las instalaciones de Puro Box, que albergarán intensos combates con aspirantes a consolidarse en el profesionalismo.

El director de Team Llanos Boxing explicó que el torneo ha crecido considerablemente en los últimos años al convertirse en una plataforma donde participan peleadores de entidades como Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Yucatán y otras entidades, elevando el nivel competitivo.

Participación

El formato contempla la participación de 64 boxeadores, distribuidos en las categorías mosca, gallo, pluma y ligero, con 16 pugilistas por división. Cada combate será de eliminación, por lo que los contendientes deberán mostrar su mejor versión desde la primera ronda para mantenerse con vida dentro del certamen.

Jorge Llanos destacó que “Cachorro” Vargas llega con una preparación física y técnica de alto nivel, luego de varias semanas de intenso trabajo enfocado en enfrentar a rivales de amplia experiencia. El objetivo será superar la primera fase y continuar avanzando en una competencia que representa una gran vitrina para los jóvenes talentos del Boxeo mexicano.

Por su parte, el pugilista chiapaneco dijo sentirse listo para afrontar este compromiso y confía en el trabajo hecho durante su preparación. “Me he entrenado intensamente y estoy listo para darlo todo en cada combate. El pesaje definirá a mis rivales, pero mi objetivo es claro: buscar el triunfo y avanzar en cada fase”, expresó el boxeador antes de partir hacia territorio yucateco.

Incentivo

Además del premio económico que ofrece el evento, los campeones de cada categoría tendrán la oportunidad de ser firmados por una promotora de Boxeo profesional, lo que convierte al torneo en una plataforma de proyección para quienes pretenden abrirse camino a niveles nacional e internacional.

Con el respaldo de Team Llanos Boxing y la determinación de representar con orgullo a Chiapas, “Cachorro” Vargas afrontará uno de los retos más importantes de su trayectoria, con la mira puesta en conquistar el título y acercarse al sueño de consolidarse en el deporte profesional.