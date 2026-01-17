Cada vez más cerca la Copa Tuchtlán 2026

Cada vez falta menos para que el lance inicial marque el arranque de la segunda edición de la Copa Tuchtlán, certamen que se ha consolidado como uno de los eventos más esperados del Voleibol formativo en Tuxtla Gutiérrez, teniendo como sede el parque recreativo Caña Hueca.

La organización afina los últimos detalles rumbo al torneo programado para el próximo 30 de enero, que promete reunir a decenas de sextetas en distintas categorías, generando un ambiente familiar, competitivo y de alto nivel deportivo, tal como ocurrió en su edición anterior.

La Copa Tuchtlán contará con participación de las ramas varonil y femenil, abarcando categorías desde mini hasta juvenil mayor, incluyendo los sectores infantil menor, infantil mayor, juvenil menor, así como los bloques por año de nacimiento, que van desde 2014 y menores hasta 2006-2007, lo que permitirá una amplia inclusión de atletas en etapa de formación.

Uno de los principales atractivos del certamen será la intensa actividad en las canchas de Caña Hueca, donde se espera una importante afluencia de jugadores, entrenadores, familiares y aficionados, fortaleciendo el desarrollo del deporte y la convivencia social a través del Futbol.

El comité organizador mantiene abiertas las inscripciones, con un costo accesible por equipo, además de brindar información directa a los interesados mediante los canales oficiales, buscando que ningún conjunto se quede fuera de esta experiencia competitiva.

A pocos días del arranque, la expectativa sigue creciendo y la Copa Tuchtlán se perfila para volver a ser un escenario donde el talento, la pasión y el entusiasmo de niñas, niños y jóvenes sean los protagonistas.