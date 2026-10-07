Caen cinco preseas en Paratenis de Mesa

La selección Chiapas de Paratenis de Mesa inició su participación en la Paralimpiada Nacional 2026 con una cosecha de cuatro medallas de oro y una de plata, en competencias efectuadas en el Polideportivo CODE Revolución de Guadalajara, Jalisco.

Julián de Jesús Gómez de la Cruz obtuvo el primer título para la delegación estatal en la clase TT8, categoría juvenil mayor. El seleccionado nacional superó por 3-0 a representantes de Sinaloa y Tamaulipas antes de imponerse por el mismo marcador a Coahuila en la final.

Por su parte, Brisia Guadalupe Hernández Escobar también subió a lo más alto del podio en la clase TT10 juvenil mayor. Durante su recorrido derrotó por 3-0 a una rival de Chiapas, posteriormente venció a Hidalgo y a Ciudad de México, y cerró su participación con triunfo de 3-0 sobre Puebla en el encuentro por el campeonato.

Más preseas

El tercer oro fue conseguido por Iván Hernández López en la clase T77 juvenil mayor. El chiapaneco ganó todos sus encuentros por 3-0, incluidos los duelos ante Tamaulipas, Ciudad de México y Sinaloa, adversario al que derrotó en la final.

Además, Tadeo Flores Salazar completó la cosecha de títulos en la TT11 juvenil menor, superando por 3-0 a Ciudad de México y Guerrero, dejando fuera a Nuevo León en semifinales y venciendo a Querétaro por idéntico marcador en la final.

La presea de plata correspondió a Nicolás Hernández López en la clase TT4 juvenil mayor. El chiapaneco abrió su participación con victoria de 3-0 sobre Hidalgo, pero posteriormente cayó ante Nuevo León por el mismo marcador.

En otros resultados, Reggina Contreras Juárez terminó en la quinta posición de la TT9 juvenil mayor, dentro de la misma sesión de actividades.