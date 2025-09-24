Caen medallas en la Paralimpiada Nacional 2025

Chiapas comenzó de la mejor manera su participación en la Paranatación de la Paralimpiada que se desarrolla en la Alberca Olímpica de Aguascalientes, al subir al pódium en cuatro ocasiones, demostrando disciplina, esfuerzo y orgullo.

En una gran jornada competitiva, María de Jesús López Pérez conquistó dos medallas para Chiapas. La primera de bronce, en la prueba de los 100 metros estilo libre, categoría S10, con un tiempo de 1:24.54 segundos.

Posteriormente se colgó la presea de plata en los 50 metros estilo dorso, también en la categoría S10, al detener el cronómetro en 44.97 segundos.

Por su parte, Celeste Guadalupe Borralles de la Torre, aportó una medalla de bronce para la delegación chiapaneca, en la prueba de los 100 metros estilo libre, categoría S8, con un tiempo de 1:56.85 segundos.

La jornada chiapaneca cerró el primer día de participación con la medalla de bronce en 100 metros pecho, mediante Kimberly Guadalupe Madrid Molina, en la categoría S8.