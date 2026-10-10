Caen medallas para Chiapas en Paratletismo

La selección chiapaneca de Paratletismo inició su participación en la Paralimpiada Nacional Conade 2026 con la conquista de dos medallas, una de plata y otra de bronce, en las competencias correspondientes a las categorías juvenil mayor y superior, que se desarrollaron en la pista del Polideportivo CODE Revolución de Guadalajara, Jalisco.

Ian Santiago Téllez García consiguió el resultado más destacado para la delegación estatal al adjudicarse la plata en la prueba de 100 metros planos, clasificación T54 juvenil superior, luego de registrar un tiempo de 17 segundos y 97 centésimas.

Acciones

El representante chiapaneco protagonizó una cerrada competencia frente a los exponentes de Tlaxcala y Jalisco, logrando mantenerse entre los primeros lugares hasta cruzar la línea de meta en la segunda posición general.

La segunda medalla llegó por conducto de César Andrés Cruz Palacios, quien obtuvo el bronce en los 100 metros planos, clasificación T11 juvenil superior, con un registro de 14 segundos y 8 centésimas.

Además de los dos medallistas arriba mencionados, otros cinco representantes de Chiapas tuvieron participación en diferentes pruebas de pista y campo, enfrentándose a competidores de diversas entidades del país.

Paulo Díaz Ruiz intervino en los 800 metros planos, clasificación T20, y José Felipe Calderón Cornelio, en la prueba de Lanzamiento de Bala, correspondiente a la clase T55.

Por su parte, José Fernando Nucamendi, Fermín Hernández Urquín y Ángel Gabriel López compitieron en Lanzamiento de Jabalina, dentro de las clasificaciones F56 y F57, completando la representación chiapaneca durante esta jornada que reunió a deportistas de diferentes categorías y clasificaciones funcionales.