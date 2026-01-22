Cafecito con Pan Race entra en cuenta regresiva

La Cafecito con Pan Race 2026 se encuentra cada vez más cerca y el interés de los corredores se refleja en el ritmo de las inscripciones, ya que los organizadores confirmaron que los folios disponibles comienzan a agotarse, confirmando que se trata de una de las carreras recreativas con mayor arraigo en la región.

La cita es el sábado 31 de enero de 2026, con arranque programado a las 18:00 horas, teniendo como punto de salida y meta el Hospital 12 Camas de Berriozábal, municipio que nuevamente recibirá a atletas locales y visitantes para compartir una experiencia que combina deporte, convivencia y tradición.

El evento contempla dos recorridos, 7.4 y 4 kilómetros, ambos en categoría libre, en las ramas varonil y femenil, permitiendo la participación tanto de corredores experimentados como de quienes están comenzando en este tipo de actividades atléticas.

El costo de inscripción es de 350 pesos, con cupo limitado. Los registros continúan disponibles de manera presencial en Vips Poniente de Tuxtla Gutiérrez, todos los días de la semana, así como a través de los colectivos participantes, mediante registro en línea.

Uno de los principales atractivos de la carrera es el súper kit que recibirán los competidores, el cual incluye playera “premium” sublimada, medalla metálica conmemorativa, taza alusiva al evento, además de café, pan, hidratación y fruta al finalizar el recorrido, elementos que han distinguido esta justa desde sus primeras ediciones.

Finalmente, recordaron que la entrega de kits se hará el viernes 30 de enero en Vips Poniente, en horario de 15:00 a 20:00 horas, precisando que no habrá entrega el día de la competencia, afinando así los últimos detalles para una edición que promete gran participación y ambiente familiar.