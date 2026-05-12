Caguamos FC conquista el título en veteranos

La categoría Veteranos Jrs. de la Liga Palapa Fut 7 ya tiene nuevo monarca y se trata de Caguamos FC, escuadra que logró levantar el campeonato después de una intensa y emocionante final que mantuvo a los aficionados al filo de sus asientos hasta los últimos instantes del encuentro.

Con entrega, experiencia y mucha personalidad dentro de la cancha, el conjunto de Caguamos FC consiguió quedarse con la corona luego de superar a Bravos en una auténtica batalla futbolística que terminó definiéndose desde la tanda de penales, instancia en la que los ahora campeones mostraron mayor temple y contundencia para quedarse con la gloria.

Desde el silbatazo inicial, ambos equipos dejaron claro que no regalarían absolutamente nada. El partido se disputó con gran intensidad en cada sector del terreno de juego, con aproximaciones constantes, jugadas de peligro y mucha lucha en medio campo, situación que provocó un ambiente espectacular en las instalaciones de la Liga Palapa Fut 7.

Caguamos FC encontró recompensa gracias a la anotación de Joel Jiménez, elemento que apareció en el momento indicado para adelantar a su equipo y encender el ánimo de sus compañeros. Sin embargo, Bravos respondió con carácter y logró igualar las acciones por conducto de Alejandro Martínez, quien aprovechó una oportunidad frente al arco para mantener con vida a su escuadra en el compromiso.

Tensión

Con el empate en el marcador, la tensión aumentó considerablemente y cada jugada comenzó a sentirse como definitiva. Ambos conjuntos intentaron inclinar la balanza a su favor durante el tiempo regular, pero las defensivas y las intervenciones de los porteros terminaron siendo determinantes para mantener el empate y llevar todo hasta la definición desde el manchón penal.

Penales

Ya en la tanda definitiva, Caguamos FC logró mantener la calma y mostró sangre fría en los cobros, acertando en los momentos de mayor presión para sellar una victoria que quedará marcada en la historia reciente de la categoría Veteranos Jrs.

El campeonato representa el resultado del esfuerzo realizado por el plantel a lo largo de toda la temporada, donde partido tras partido demostró constancia, compromiso y una sólida unión dentro y fuera del terreno de juego. La experiencia de sus jugadores fue un factor importante para superar cada fase del torneo y llegar fortalecidos a la gran final.

Por su parte, Bravos también dejó una destacada actuación durante la competencia y vendió cara la derrota en un encuentro sumamente parejo que pudo inclinarse para cualquiera de los dos lados.

Con este resultado, Caguamos FC se convierte oficialmente en el nuevo campeón de la categoría Veteranos Jrs. de la Liga Palapa Fut 7, dejando en claro que cuentan con un grupo sólido y competitivo que buscará mantenerse como protagonista en futuras ediciones del certamen.