Calderón apunta a mejores resultados

Con siete goles en seis duelos disputados en lo que va del año —diez en total en la campaña—, el delantero de Cafetaleros de Chiapas Klinsman Calderón apunta a un cierre fuerte para aspirar a un lugar en la finales de la Liga Premier Serie A.

El delantero colombiano se mostró feliz por esta racha, pero aclaró que lo más importante es el trabajar en conjunto. “El equipo siempre me arropa y siempre quiere que marque. Por ahí buscan que tenga la asistencia para poder aportar, y (siento) felicidad porque vengo trabajando, este torneo ha sido muy diferente y, bueno, con más confianza y quiero seguir aportando, y lo más importante es que el equipo gane”, aseguró.

De cara a la recta final de la Temporada 2023-2024, destacó que se ha hablado al interior del grupo sobre no dejar ir más puntos. “Queremos ganar y ganar. Se ha hablado de que tenemos que ir partido a partido, y no hay de otra, no nos podemos clasificar sin jugar, entonces ahora estamos pensando en el próximo rival y lo más importante es no dejar ir puntos en casa”, opinó.

Reconoció que el haber dejado escapar unidades en encuentros anteriores los obliga a buscar recuperarlas ganando como visitante, lo cual —consideró— es bueno, pero también complicado porque a Cafetaleros todos le quieren jugar bien.

Más confianza

Recordó que la reciente victoria contra Lobos ULMX —luego de tres derrotas seguidas— ayuda mucho a la confianza del grupo y en lo individual. “Creo que este equipo no merece estar donde está en la tabla, la gente está acostumbrada a siempre estar en los primeros lugares y queremos eso para la afición, para nosotros y para todos”, aseguró.

En este mismo tenor, resaltó la fortaleza mental de sus compañeros, quienes están afrontando el panorama con mucho temple, pese a que por algunas situaciones puntuales no se les han dado los resultados.

“Es la presión de estar en un equipo grande donde siempre tienes que estar arriba. El equipo es partido a partido que termina corriendo e insistiendo, siempre perseverando”, sentenció.