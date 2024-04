Calderón tiene como meta el campeonato

Feliz por su victoria en tierras chiapanecas y determinado a ganar más carreras y pelear por el campeonato de Nascar México se manifestó el piloto regiomontano Abraham Calderón.

El representante de Commscope y Telmex-Telcel se llevó el triunfo en la Nus-Káh Chiapas 200, realizada en el Súper Óvalo, superando en el “sprint” final a Rogelio López (Akron) y Germán Quiroga (Car Motion), segundo y tercero respectivamente.

“Me voy de Chiapas con la alegría de haber roto una mala racha que me impidió subir a la parte más alta del podio. Quiero agradecer a todo el equipo de Jimmy (Morales), el auto que me dio, y esta victoria me sirve para obtener un lugar en los ‘playoffs’”, expresó.

En el comienzo de la carrera fue Rubén García Jr. quien tenía la “pole position”, pero a las pocas vueltas fue rebasado por Andrés Pérez de Lara, compañero de equipo de Calderón, quien estuvo al frente durante varias vueltas.

El dueto de Calderón y Pérez de Lara estuvo casi durante toda la competencia en los dos primeros lugares, pero faltando poco para el final, una bandera amarilla provocó que en el reinicio Andrés tuviera que ir por la parte externa de la pista y perdió varios puestos, impidiendo que su escudería ocupara las dos primeras posiciones.

“Nos hubiera gustado el 1-2, pero así son las carreras, nosotros necesitábamos la victoria, la trabajamos, y quiero agradecer a todo el equipo, a la escudería Telmex-Telcel, Commscope, que son los que nos patrocinan. Esto es gracias a todos ellos”.

Finalmente, Calderón reconoció que Chiapas siempre será una de las pistas más complicadas en toda la temporada y eso la hace muy interesante, por lo que se disfruta, y en esta ocasión le entregó el boleto directo a “playoffs”.