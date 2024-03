Calderón va por el título en Nascar México

El regiomontano Abraham Calderón, de la escudería Commscope-Telcel, confirmó su participación en la temporada 2024 de Nascar México con el equipo de Jimmy Morales y fue claro al expresar que va por el campeonato.

En los dos últimos años estuvo muy cerca de quedarse con el máximo galardón y no pudo lograrlo, por lo que afirmó: “Hay tantos factores que pueden intervenir y lamentablemente a mí me tocó no poder conseguirlo. De lo que sí estoy seguro es que estoy en un gran equipo y tenemos todo para buscar el campeonato”.

Calderón dijo además que se lleva muy bien con su compañero Andrés Pérez de Lara y eso es importante, por lo que considera que están para grandes cosas este 2024. “Creo que el crecimiento de Nascar México ha sido muy bueno. Jimmy está haciendo las cosas muy bien y eso quedó demostrado con la invitación para correr en Los Ángeles, donde se vio la competitividad de los pilotos mexicanos y todo lo que tiene este serial”, declaró.

Asimismo, señaló que el Automovilismo mexicano se encuentra en un gran momento, por lo que se hace acá y lo que realizan otros pilotos como Daniel Suárez en Nascar Cup y Sergio “Checo” Pérez en la Fórmula 1. “Es muy importante que los patrocinadores se fijen también en el Automovilismo nacional, porque no se deben olvidar que los que destacan ahora más allá de nuestras fronteras han surgido porque localmente se están haciendo las cosas bien. Si ello no ocurre, lamentablemente ya no habrá más Suárez ni ‘Checos’”, expresó.

Aclaró que hay muchas plazas a nivel nacional que aspiran tener una fecha de Nascar México, como en el caso de Acapulco o el hecho de que Nascar Cup quiera venir al autódromo Hermanos Rodríguez, y esto habla que es un deporte que gusta a mucha gente y que no quería demeritar a ninguno, pero que haciendo cuentas, el Automovilismo es uno de los que más logros internacionales importantes han brindado.

No podía despedirse sin mencionar el inicio del campeonato el 24 de marzo en San Luis Potosí. “Es un óvalo que me gusta mucho, las cosas pasan muy rápido y allí obtuve buenos resultados. Creo que el Súper Óvalo Potosino estará totalmente lleno, no solamente porque en San Luis hay una gran cantidad de aficionados, sino también en razón que es la primera fecha”, comentó.