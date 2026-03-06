Calendario de la OEFA listo para la Temporada 2026

La Organización Estatal de Futbol Americano (OEFA) Chiapas anunció oficialmente el calendario de competencia para la Temporada 2026 en las categorías peewee y potrillos.

Luego de concluir satisfactoriamente el proceso de inscripciones, la promotora del deporte de las tacleadas informó que todo está listo para el arranque oficial, pactado para el próximo 14 de marzo de 2026.

Con inicio simultáneo

En la categoría peewee, la temporada regular se disputará del 14 de marzo al 25 de abril, con un total de cinco jornadas. Las semifinales están programadas para el 2 de mayo y la gran final se celebrará el 9 del mismo mes.

Desde la primera fecha habrá acciones en Tuxtla Gutiérrez con el choque entre Tuzas y Guerreros, además del duelo entre Borregos y Atlas. En San Cristóbal de Las Casas, Pretorianos recibe a Osos de Chiapas.

Por su parte, la categoría potrillos iniciará sus actividades también el 14 de marzo y seguirá el mismo formato; es decir, con cinco semanas de temporada regular, semifinales el 2 de mayo y final el 9 de mayo. En la primera semana, Pretorianos recibirá a Osos en San Cristóbal, mientras que Tuzas chocará con Guerreros en la capital y Búhos tendrá descanso.

Al dar a conocer su calendario, la OEFA Chiapas destacó que la publicación anticipada del mismo brinda certeza y orden a clubes, entrenadores, jugadores y padres de familia, fortaleciendo la estructura del Futbol Americano formativo en el estado.