Calendario deportivo listo para la Feria Chiapas

El Patronato de la Feria Chiapas 2025 presentó oficialmente el calendario de actividades deportivas que se desarrollarán durante las próximas semanas, con una programación variada para toda la ciudadanía. Durante la conferencia de prensa, encabezada por Carolina Toledo, responsable general del área deportiva, se confirmaron las fechas, rutas y objetivos de cada justa que integrará esta edición del máximo escaparate festivo del estado.

En el presidium también estuvieron Mario Maldonado, encargado de Ciclismo; Miguel Salas, presidente de la Asociación de Cultura Física y Deporte; Jaime Humberto Morales Esponda, integrante del staff organizador; además de Erika López Guzmán, representante de la Asociación Chiapaneca de Futbol Rápido y Minifutbol, quien no pudo asistir por motivos personales. Cada uno de los ponentes destacó que todas las actividades serán completamente gratuitas, con la intención de fomentar la participación familiar.

Mario Maldonado anunció que la Carrera Clásica Ciclista marcará el arranque oficial de la cartelera deportiva el próximo 30 de noviembre. Después de una pausa obligada, esta tradicional justa regresará para colocar de nueva cuenta al Ciclismo dentro de la Feria Chiapas. La convocatoria registra 200 competidores para esta edición, quienes recorrerán el mismo circuito utilizado por la carrera pedestre, lo que garantiza una ruta conocida y segura.

Por su parte, Jaime Humberto Morales Esponda explicó que nuevamente habrá una oferta pensada para las mascotas y sus dueños. El Reto Painani integrará maratones con obstáculos diseñados para perros de distintas edades y tamaños, con una modalidad especial para los niños del hogar. El encuentro está programado para el 7 de diciembre a las 7:00 horas en la explanada de la feria, un espacio que será adaptado conforme a las necesidades de los pequeños participantes. Además, se entregarán medallas y obsequios a quienes se sumen a esta experiencia recreativa.

Físico

En el turno de Miguel Salas, se confirmaron dos actividades enfocadas en el desarrollo físico y la convivencia social. La primera será el Torneo de Fut Tenis, previsto para el 13 de diciembre. La competencia contará con categoría libre y podrán participar mayores de edad, aunque los menores serán bien recibidos. Las duplas deberán estar integradas por un hombre y una mujer, y se otorgará premiación económica a los tres primeros lugares.

La segunda propuesta será el Torneo Estatal Intergimnasios, también programado para el 13 de diciembre, a las 16:00 horas. La mecánica consiste en equipos de cuatro integrantes, con mínimo una mujer, quienes deberán ejecutar tres ejercicios tradicionales de gimnasio, alcanzando diez repeticiones con el máximo peso posible. Para mayores informes, se habilitó el número 961 294 1766.

Atletismo

Carolina Toledo cerró la presentación con los detalles de la tradicional Carrera Pedestre de 5 kilómetros, programada para el 14 de diciembre a las 7:00 horas. Esta justa marcará el final de las actividades deportivas de la Feria Chiapas 2025 y corresponde a la décimo sexta edición del evento atlético. Habrá rifas de regalos y categorías Libre, Máster, Veteranos y una división especial para personas en silla de ruedas. Se contempla un cupo máximo de mil 500 corredores, todos con derecho a medalla conmemorativa.

La ruta iniciará en la Palapa de la Feria, avanzará hacia el crucero de San Fernando, continuará por el Libramiento Norte hasta llegar a la empresa Coca Cola y regresará al punto de salida. Las inscripciones se realizarán el viernes 12 y sábado 13 de diciembre en Caña Hueca, donde se entregarán los números oficiales obligatorios para todos los participantes.