Calientan motores para la tercer carrera

El Óvalo Aguascalientes México será sede, el 22 de marzo, de la tercera fecha de Súper Copa Roshfrans con sus cuatro categorías: GTM, Tractocamiones, F5 y Mexbike.

En Yucatán fueron Pablo Pérez de Lara y Franco Zanella —de Z Motors— en la Gran Turismo México (GTM) Pro 1, los que subieron a la parte más alta del podio en las carreras 1 y 2, mientras que en el Súper Óvalo Chiapas triunfaron Emiliano Richards de MG y Eloy Sebastián López de Alessandro’s Racing.

Competencia pareja

En dos competencias disputadas hasta ahora, nadie ha repetido victoria en la Pro 1, por lo que la carrera de Aguascalientes es importante con miras a las aspiraciones del campeonato, ya que el mismo se encuentra muy cerrado.

“El objetivo es cosechar la mayor cantidad puntos y llego al OAM muy motivado. Creo que no es nada descabellado pensar que puedo volver a ganar. Esto me ayudaría a mantenerme en los primeros lugares”, expresó el piloto Pablo Pérez de Lara.

Por su parte, Zanella aclaró que tiene un equipo de gran nivel, ya que consiguieron un equilibrio entre el chasís y el motor. “Todo este conjunto hace que sin dudas pueda lograr los objetivos. Voy al OAM muy motivado; Yucatán fue mi primera victoria en la categoría y en Aguascalientes quiero otra”, indicó.

“La pista de Aguascalientes me gusta muchísimo, es muy rápida y versátil. Correremos en un circuito que tiene parte del ‘infield’ y parte del óvalo, por lo que es un reto muy interesante”, expresó por su parte Emiliano Richards.

Por último, Eloy aclaró que no está seguro de si participará él o regresará Irán Sánchez. “He corrido en el óvalo, mas no en el circuito. Me gustaría hacerlo porque me comentaron que es bastante interesante”, declaró.

Para la tercera fecha de la Súper Copa Roshfrans se espera la participación de cerca de cien pilotos, divididos en las cuatro categorías.